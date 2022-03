La campanya de recollida de roba, aliments i material engegada a Cassà de la Selva per donar suport als refugiats de la guerra a Ucraïna ha acabat enviant 541 caixes de material. El material ja s’ha enviat a la frontera amb Ucraïna, allà es repartirà entre els refugiats que hagin travessat la frontera i també s’entregarà a les organitzacions que entren en territori ucraïnès per repartir-lo entre les poblacions properes a les que hi puguin arribar. La campanya a Cassà s’ha fet de forma coordinada amb la recollida que s’ha centralitzat als magatzems de Llagostera, on també ha arribat material d’altres municipis dels voltants. A Cassà dimarts es va constituir el comitè de crisi per coordinar la possible arribada de refugiats així com les diferents accions per facilitar la seva estada al municipi.