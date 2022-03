L’Ajuntament de sant Gregori ha obert el procés participatiu per a escollir el destí dels 35.000 euros del pressupost participatiu de2021-2022. Les votacions es poden fer fins el 24 de març i hi poden participar totes les persones majors de 16 anys empadronades. Es poden votar dues opcions de les sis propostes a triar. El projectes són la grada al camp municipal de Futbol 7 (amb una proposta d’actuació de 26.200 euros); millores per l’aula taller i per la implantació de les tecnologies a l’institut Vall de Llémena (12.000 euros); projecte artístic per decorar les tanques de fusta (8.600 euros); espai exterior de socialització de gossos al poble (16.500 euros); reforma serveis cicle superior Escola Agustí Gifre (25.500 euros); i nous elements de joc i esbarjo als patis de l’escola Agustí Gifre (30.000 euros).