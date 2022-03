L’Ajuntament de Girona ha organitzat, per aquest dissabte, un taller d’obediència canina gratuït a l’espai d’esbarjo per a gossos de Mas Ramada (11:00 hores). El taller forma part de la programació de dinamització dels espais d’esbarjo de gossos que hi ha a la ciutat. El taller d’aquest dissabte, a càrrec d’educadors de l’empresa Teràpies Canines, es farà a l’espai d’esbarjo situat entre el carrer del Barranc, el carrer del Camp de la Plana i el Grup Vila-roja. En aquesta ocasió, el taller s’adreça a tothom qui observi un comportament reactiu per part del seu gos, i se centrarà en la resolució de conflictes i en millorar les conductes dels animals per evitar baralles o lladrucs. L’objectiu és donar recomanacions als amos de gossos i ensenyar com cal utilitzar els espais d’esbarjo i itineraris recomanats.