El brollador que hi ha al mig de la rotonda de la plaça dels Països Catalans de Girona seguirà sense rajar aigua. Es va apagar fa una dècada per l’alt cost que suposava el seu manteniment i ja no s’ha tornat a encendre. En aquell moment, es va informar que s’estudiarien mesures d’estalvi per tal que es pogués tornar a obrir en un futur. El seu funcionament costava al consistori uns 3.000 euros al mes en consum elèctric, una quantitat que es va considerar excessiva.

Inicialment es van analitzar diferents possibilitats per provar de tornar a posar en marxa la font com ara canviar la potent bomba que feia alçar l’aigua diversos metres d’alçada fins a generar una columna. També es va revisar el sistema d’il·luminació, format per diversos punts, que es posava en marxa a la nit per ressaltar la columna d’aigua mentre es voltava pel giratori.

A més a més, es va estudiar si era possible posar-la en marxa només en hores concretes (tant la bomba per aixecar l’aigua com els punts d’il·luminació) per, d’aquesta manera, no generar tanta despesa. Sí que es cert que es van fer algunes tasques de reparació d’esquerdes i per mirar si, al ser un circuit d’aigua tancat, es podia generar algun estalvi, però aquesta no era la problemàtica major.

Recentment, alguns veïns d’aquest sector havien reclamat que el brollador reobrís però des de l’Ajuntament, per ara, s’ha descartat en ser preguntat per aquest diari. Fonts municipals han assenyalat que «a dia d’avui no s’ha concretat cap projecte nou per aquesta rotonda».

Des del consistori gironí però han indicat que, des de l’àrea de Sostenibilitat «se segueix cuidant l’enjardinament de l’espai» que envolta la font i que cobreix gran part de la rotonda.

El brollador d’aigua apagat està situat en un dels punts d’entrada la ciutat des de l’est i era molt visible per als conductors dels vehicles que hi anaven fent la volta no només per l’alçada a la qual arribava l’aigua sinó també perquè està situat en un encreuament amb gran vials com ara el carrer Emili Grahit des del parc Científic i Tecnològic de la UdG, el carrer del Carme o per l’avinguda de Montilivi, des dels barris de Palau i de Montilivi.