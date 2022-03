L’Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria d’ajuts per a la promoció de les tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic a la ciutat. L’ajut va destinat a associacions i té com a objectiu finançar les iniciatives de l’any 2022 impulsades per associacions de la ciutat representatives del sector de les tecnologies digitals i que promocionen les tecnologies digitals i la visibilitat d’aquest sector com a element de competitivitat i innovació al territori gironí.

La convocatòria vol reforçar l’aposta per la tecnologia i la digitalització de la ciutat i, per aconseguir-ho, preveu criteris de foment de l’accessibilitat, la igualtat de gènere i la presència de la llengua catalana a les tecnologies, entre altres aspectes a valorar de les propostes presentades per les candidatures. El termini de presentacions s’ha obert avui i finalitzarà el dia 5 d’abril de 2022, últim dia en què podran fer les sol·licituds a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.