Els Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Girona van detenir, el dia 9 de març, un home de 23 anys, com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força a domicili i un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat. Al voltant de les 19:40 de la tarda del dia 9, es va produir una temptativa de robatori amb força a l'interior d'un domicili del carrer Mas Devesa, de Girona. Contretament, la propietària va veure una persona encaputxada al seu jardí intentant accedir a l'habitatge. Arran d'aquest fet, diverses patrulles de Girona, la Unitat d'Investigació, Salt, l'Àrea Regional de Recursos Operatius i la Policia Municipal de Girona van establir un perímetre de recerca per tal de localitzar el o els autors del robatori.

Poc després, van detectar un vehicle amb tres ocupants circulant a gran velocitat que provenia del carrer Can Triola. Els agents van iniciar un seguiment, fent ús dels prioritaris per tal d'aturar-lo, però el vehicle va accelerar envestint un vehicle policial i finalment va col·lidir quedant suspès sobre un mur sense poder circular. Immediatament, els tres ocupants del vehicle van fugir a peu per les zones boscoses de les rodalies, però els agents van localitzar i detenir un dels presumptes autors del robatori. En el moment de la detenció l'home es va violentar i va ocasionar ferides lleus a un agent de paisà.

Posteriorment, es va tenir coneixement que s'havia produït un robatori amb força al carrer Can Triola, precisament d'on provenia el vehicle a gran velocitat abans que impactés amb el vehicle policial. La patrulla va constatar que, en aquest cas, els lladres havien accedit per una finestra de la part posterior de la casa, i havien regirat les habitacions. A més, els agents van comprovar que les plaques que portava el vehicle utilitzat en la fugida constaven denunciades com a sostretes. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. El detingut passarà aviat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.