La columna del Cul de la Lleona de Girona no tindrà, per ara, les escales per pujar a fer-li petons. De fet, es manté la prohibició de fer-li besar-li el cul per evitar la propagació de la pandèmia. A més a més, es col·locarà un cartell en un lloc proper on s’explicarà els motius de seguretat i salut que mantenen aquesta mesura. La decisió de no col·locar les escales s’ha pres després d’acabar unes obres de reforma del paviment que l’envoltava i que s’havia aixecat pel creixement de les arrels d’un arbre proper. Quan s’havia de tornar a posar les escales, un cop acabats els treballs, s’han optat per no fer-ho. Desapareix així, la imatge que durant dos anys s’ha vist a la zona: la columna del cul de la Lleona, envoltada de tanques grogues.