Amagat a l’interior de l’aparcament subterrani d’un dels edificis del col·legi Montessori. Allà, i no sense abans de ferir un dels agents dels Mossos que el van enxampar, va ser detingut un dels tres lladres que dimecres al vespre van intentar robar en dues cases del barri de Palau de Girona. Els altres dos lladres, que com el seu company havien entrat a l’escola saltant la tanca després d’envestir amb el cotxe un vehicle policial, es varen aconseguir escapar a peu. Abans, els tres homes havien comès un robatori amb força en una casa del carrer Can Triola i ho havien intentat en un altre domicili al de Mas Devesa

Al voltant de tres quarts de vuit del vespre, la propietària d’aquesta segona casa del carrer Mas Devesa va veure al seu jardí una persona encaputxada intentant accedir al domicili. El ràpid desplegament de diferents patrulles de Mossos d’Esquadra i Policia Municipal va establir un perímetre per mirar de detenir l’autor de l’intent de robatori. En mig d’aquest desplegament, els agents van veure un cotxe, amb tres ocupants, circulava a gran velocitat pel carrer Can Triola. En la persecució posterior, el cotxe va acabar envestint un dels vehicles policials i quedant suspès sobre un mur sense poder avançar més. Els tres ocupants van baixar del cotxe i, en el seu intent de fugir a peu, van saltar la tanca de l’escola i van endinsar-se a les seves instal·lacions. Després d’uns minuts de recerca, els Mossos van detenir un dels tres homes mentre que els altres dos van aconseguir fer-se fonedís tornat a sortir de l’escola per un altre punt i endinsant-se a la zona boscosa del barri. El detingut, de 23 anys, va ser enxampat pels Mossos dins de l’aparcament subterrani d’un dels edificis del Montessori on s’havia intentat amagar. En el moment de la detenció l’home es va resistir amb violència provocant ferides lleus a un agent de paisà dels Mossos.

Posteriorment, és quan es va saber que els mateixos tres homes havien estat implicats en el robatori de la casa del carrer Can Triola. Allà, els lladres havien accedit per una finestra de la part posterior de la casa regirant els armaris de diferents habitacions. De la mateixa manera, les comprovacions posteriors van determinar que les plaques de matrícula del cotxe amb què circulaven els tres lladres havien estat robades. Des de Mossos d’Esquadra no es descarta que hi puguin haver més detencions relacionades amb aquest cas.