Les obres de millora i ampliació del Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) ja estan en marxa. L'objectiu és ampliar la zona dedicada a les urgències arran de l'increment constant d'activitat que hi ha hagut al centre des de la seva inauguració el 2018. Els treballs que s'hi estan fent permetran disposar de cinc nous boxs per tal de donar una millor resposta en moments d'alta demanda assistencial. Les obres, que van ser adjudicades per 203.236 €, s'estan duent a terme sense cap afectació de l'activitat assistencial, que es pot realitzar amb normalitat durant les 24 h del dia. Des de Salut preveuen que els treballs estiguin enllestits durant l'estiu.

El creixement de la demanda al CUAP Güell ha estat significatiu els darrers anys. En concret, ha pujat un 11% respecte al 2018 quan es va posar en marxa. Així, mentre que el primer any es van realitzar 68.980 visites, el 2020 aquestes van ser de 68.115 i l’any 2021 es van enfilar fins a les 77.560. Deixant de banda l’any 2020, doncs, el creixement de l’activitat d’urgències d’atenció primària d’aquest 2021 en relació amb el 2018 ha estat de l’11%, increment que fa necessari ampliar la zona del CUAP. Salut remarca que durant aquests tres anys de funcionament "s’ha demostrat que el CUAP té un índex de resolució elevat". En aquest sentit, el 94,7 % de les atencions realitzades al centre es resolen satisfactòriament i només és necessari derivar a l'Hospital Josep Trueta el 5,3 % dels pacients. A banda del creixement pel que fa a la zona d’atenció, les obres de millora també permetran fer una nova redistribució i ampliació dels espais de treball dels i les professionals, sobretot pel que fa a l’àrea d’administració. També es modifica la sala d'educació sanitària que hi havia fins ara. Aquesta serà una important millora de cara a les sessions grupals, especialment les de preparació del part. Paral·lelament, s'està duent a terme una renovació i millora dels sistemes de climatització de l'edifici, que ajudaran a reduir l'impacte energètic del centre. A més, cal tenir en compte que el Centre Sanitari Güell ha posat en marxa les quatre noves consultes a la tercera planta de l'edifici, amb un cost de prop de 74.000 euros. Totes aquestes actuacions estan dirigides a optimitzar la superfície del centre amb la finalitat de millorar els serveis a les usuàries i usuaris que necessitin atenció sanitària, a més dels i les professionals que hi treballen.