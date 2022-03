El grup municipal del PSC a Girona presentarà en el ple del proper dilluns que la ciutat creï un banc de material pera persones amb un incapacitat temporal o permanent que afecti la seva mobilitat, així com per a les persones amb discapacitat visual o auditiva i amb discapacitat intel·lectual. Un banc que, segons la proposta socialista, inclouria «cadires de rodes, caminadors, crosses, llits articulats i altres productes de suport, com ara elements tecnològics de suport als diferents tipus de discapacitat».

El regidor socialista, Quim Ruhí, assenyala que «amb aquesta proposta, el PSC vol assegurar els recursos necessaris per garantir que les persones i famílies vulnerables de la ciutat puguin accedir als materials que necessitin en cas de discapacitat permanent o circumstancial». A Girona hi ha 5.855 persones que tenen alguna discapacitat física a Girona i, dins d’aquest grup, 3.470 persones pateixen una discapacitat física motora. «Si bé és cert que la ciutat ha avançat en espais adaptats a persones amb mobilitat reduïda o amb dificultat per a la mobilitat, és raonable que l’Ajuntament faci nous passos i busqui la fórmula que garanteixi que puguin accedir als productes necessaris per a la millora de la seva mobilitat», va assenyalar Ruhí. En els acords de la moció també es preveu «establir els mecanismes necessaris per garantir que hi hagi una col·laboració pública i privada que garanteixi la màxima col·laboració en aquest projecte compartit», «obrir un punt d’atenció físic a les persones sol·licitants d’aquest material en coordinació i col·laboració amb les entitats del tercer sector».