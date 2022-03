La portaveu de Salut del PSC al Parlament, Assumpta Escarp, s'ha reunit aquest divendres amb la direcció de l'Hospital Trueta i ha reclamat als ajuntaments de Girona i Salt que accelerin la posada en marxa del campus projectat entorn de l'edifici, que acollirà en el futur el nou centre sanitari. Escarp ha considerat que, ara, s'ha de pressionar tots dos consistoris i el Parlament «perquè tirin endavant els planejaments urbanístics que permetin al seu moment generar els plans funcionals del que ha de ser aquest campus de la salut o aquest clúster de salut». «La direcció del Trueta té molt clar el que vol fer i és admirable tot el que ha fet», ha afegit Escarp, per qui el problema és que es necessita «l'espai físic, i els ajuntaments de Girona i Salt són els que han de realitzar els planejaments urbanístics per saber quins metres quadrats hi ha i com casen totes les peces».

La portaveu de Salut socialista ha assenyalat que cal generar «les condicions físiques per poder créixer en aquest campus de salut, i el Parlament també ha de donar resposta i posar diners per començar a fer el pla funcional ben fet». Escarp ha visitat la direcció de l'Hospital Trueta al costat de les diputades gironines al Parlament Sílvia Paneque i Mònica Ríos, així com el portaveu del PSC de Salt, Joan Martín.