La portaveu de Salut del grup parlamentari socialista, Assumpta Escarp, les diputades gironines Sílvia Paneque i Mònica Ríos i el portaveu del PSC de Salt, Joan Martín, van assenyalar ahir que «el cor del nou Trueta ha d’estar a davant del Santa Caterina actual, per la interrelació entre els dos hospitals». Els representants socialistes es van reunir ahir amb la direcció de l’hospital Trueta per tractar tant sobre les obres que necessita l’actual hospital com del projecte per al nou Trueta.

Després de la reunió, Paneque va ser contundent: «No hem de tornar a caure en petits debats de Girona-Salt a l’hora de desencallar aquest tema de manera definitiva i a l’hora d’impulsar des dels consistoris aquest planejament», ha advertit. Paneque va assenyalar que tant ella mateixa com Joan Martín, des del PSC de Girona i de Salt, respectivament, estan compromesos a «contribuir a que aquesta tramitació es pugui fer el més ràpid possible i allunyada de guerres territorials que no tenen sentit quan s’està parlant d’un equipament que és regional, de demarcació». Paneque, a més, va fer referència a que «és importantíssim que l’Ajuntament no s’enroqui en espais que endarrereixin la tramitació». Per la seva banda, Assumpta Escarp va destacar que ara «és el moment d’empènyer als ajuntaments, però també al Parlament, perquè es tirin endavant els planejaments urbanístics que permetin en el seu moment generar els plans funcionals de què ha de ser aquest campus de la salut o aquest clúster de salut que s’ha de fer al voltant de hospital». «La direcció del Trueta té molt clar el que vol fer i és admirable tot el que han fet», va explicar Escarp. «Ara el problema és que necessitem l’espai físic i els ajuntaments de Girona i Salt són els que han de fer el planejament urbanístic de manera que sapiguem quins metres quadrats tenim i com casen totes les peces: el Santa Caterina interrelacionat directament amb el nou hospital, les consultes externes, la facultat de medecina...». «Hem de generar les condicions físiques per poder créixer en aquest campus de salut i el parlament també ha de donar resposta i posar diners per començar a fer el pla funcional ben fet», va afegir Escarp. Escarp va assenyalar que en aquests moments és tan important el projecte d’obres del bloc quirúrgic, que s’ha hagut de tornar a treure a concurs, com avançar en el projecte del nou hospital. La diputada també es va manifestar a favor de la descentralització pel que fa als grans projectes en l’àmbit de la salut. «L’atenció sanitària de futur requereix trencar una mica la centralització i crear pols molt importants d’atenció sanitària en aquesta zona nord, a Girona i també a Tarragona i Lleida». Així, a parer seu, s’eviten desplaçaments als usuaris i es poden generar pols de medecina i biomedicina, de formació en salut, recerca i indústria de la salut.