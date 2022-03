L’Ajuntament de Girona i els sindicats han arribat a un acord que posa punt i final a un any de negociacions sobre els imports econòmics a pagar en les guàrdies de les brigades d’enllumenat i lampisteria i dels treballadors dels servei d’esports. Tot plegat va començar el març de l’any passat quan l’Ajuntament va suspendre un decret vigent des de l’any 2001 sobre les guàrdies dels caps de setmana i dies festius, d’acord amb un informe del secretari de la corporació que assenyalava que «la retribució complementària» d’aquell decret «es va establir sense seguir el procediment legalment establert». La tinent d’alcaldia de Règim Interior i Hisenda, Maria Àngels Planas, va explicar que calia fer una revisió que servís per aprovar un import que fos assumible per l’Ajuntament.

Arran d’aquesta decisió que suspenia la part variable dels torns dels treballadors, els afectats van iniciar un seguit de protestes a la plaça del Vi en entendre que es tractava d’una retallada de sou encoberta que suposava deixar de percebre uns 1.700 euros anuals.

Els representants dels treballadors van iniciar una negociació amb l’Ajuntament que ha culminat ara. L’acord estableix que els treballadors afectats rebran un complement de 126 euros en catorze pagues pels torns que han de fer, una quantitat que ja és similar com a concepte fix al que percebien. A més a més com a import variable, quan els hi toqui fer guàrdia rebran diferents quantitats per cada hora si és en horari de matí, de tarda, de nit o un dia festiu (entre 7,08 i 9,28 euros) i s’hi establirà una bossa d’hores que farà que a partir de la desena comenci a tractar-se com a hora extraordinària.

Abans de la suspensió del decret, els treballadors afectats rebien 120 euros al mes com a concepte fix per les «guàrdies» els caps de setmana o els dies festius. Com a variable percebien 115 euros si havien d’intervenir per fer alguna reparació. A més a més, si el servei s’allargava més enllà dels 120 minuts, a partir de la tercera hora començaven a cobrar el que hi ha establert per les hores extraordinàries.

El nou acord servirà com a model per si en un futur l’Ajuntament es plantegés que més col·lectius hagin de fer guàrdies «passives».

La tinent d’alcaldia de Règim Interior i Hisenda, Maria Àngels Planas, ha explicat que aquesta és «una mesura més» per posar en ordre aspectes del passat que no estaven prou ben reglamentades i que el secretari havia i detectat i informat que s’havien de canviar.

Discrepància pel complement dels dotze assessors jurídics

Si bé l’import de les guàrides de les brigades ha acabat amb un acord entre l’Ajuntament i els representants dels treballadors, els sindicats no avalen la quantitat a pagar als 12 assessors juridics com a complement «específic». L’Ajuntament preveu 14 pagues de 622,41 euros als advocats perquè tenen el factor incompatibilitat que impedeix que puguin treballar al sector privat. Això suposarà undespesa anual de 132.798,14 euros de les arques municipals, tenint en compte també la Seguretat social. Els sindicats voldrien que la paga fos de 450 euros i que s’anés incrementant progressivament. La regidora de Règim Interior, Maria Àngels Planas, ha recordat que ja haurien d’estar cobrant des de 2018 i no ho estan fent i que la xifra és la que toca segons un estudi econòmic.