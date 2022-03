L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha decidit retirar alguns contenidors com els que hi ha l’entrada al veïnat d’Esclet i el que hi ha a l’entrada del veïnat de Llebrers, perquè, segons ha informat, s’ha detectat que «s’hi aporta un gran volum de residus dels municipis veïns» i això «provoca que es desbordin amb freqüència». A Cassà de la Selva, a diferència de municipis de l’entorn, encara no ha començat el sistema de recollida porta a porta, que comporta la retirada dels contenidors de totes les fraccions dels carrers.

En el cas dels residents al veïnat d’Esclet, l’Ajuntament ha informat que poden seguir portant els seus residus al camí d’Esclet, on hi ha una àrea completa de contenidors a la vostra disposició. Pel que fa als usuaris del veïnat de Llebrer es recomana que facin ús de la resta de zones de contenidors i reciclatge del municipi.