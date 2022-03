La professora de Psicologia de l’Educació, Montse Palma (Figueres, 1959), acaba d’aterrar al seu nou càrrec de síndica de la Universitat de Girona substituint a Joan Manuel del Pozo que, com ella, tenia un perfil professional on es combinava l’experiència a les aules i en el món acadèmic amb l’àmbit polític. Palma va ser diputada al Congrés durant quinze anys, del 1996 al 2011, i va començar a impartir classes a la UdG des d’abans de la seva fundació com a universitat (Escola de Mestres).

Ser nomenat síndic d’una institució és símptoma que la seva carrera professional ja està més al final que no pas al principi?

(somriu). Sí. Sense cap mena de dubte. No em fa res que la meva elecció vagi lligada a tenir una certa maduresa que, com a mínim d’edat, jo ja la tinc. Si miro enrere. també tinc una trajectòria que m’ha permès tenir experiències diverses que suposo que s’han tingut al compte en el moment de proposar-me pel càrrec. Perquè una de les funcions principals d’una síndica va molt lligada a l’experiència, a haver viscut moltes situacions diverses i tenir aquesta capacitat de promoure el diàleg, conciliar posicions diferents, analitzar les coses amb una mirada molt àmplia...

És necessària aquesta figura en una universitat?

La figura de síndic, o síndica, té molt sentit. Sobretot, en els moments que estem vivint. Malauradament, la democràcia no és l’estat natural de les coses. S’ha de guanyar cada dia. Si la tens, l’has de millorar; si no la tens, l’has de reconquerir, i si te la volen treure, has de lluitar perquè no te la treguin. I en aquest context, fins i tot en les institucions democràtiques com és la universitat, està bé que hi hagi elements de contrast, de vigilància, de suport...

Quins són els perills que poden debilitar la democràcia dins de la universitat?

Més que perills, serien les possibles imperfeccions del mateix sistema. Garantir que els processos interns es facin en unes condicions que preservin els drets de les persones té més sentit que mai en una universitat. Perquè és una institució que té com a missions la formació de les persones, la construcció de coneixement i la generació de pensament crític.

Els concursos per guanyar una plaça de professors, la cursa per una beca de recerca, la promoció laboral del PAS... Amb la competència poden arribar els sentiments de greuge?

Aquí hi ha, potser, els focus que poden generar aquests, entre cometes, perills o imperfeccions. La competitivitat, posar per sobre els valors individuals per sobre dels comuns poden generar vulneracions de drets i, en aquest sentit, la sindicatura hi .té un paper important vetllant per l’interès general. Que la competitivitat no malmeti la convivència ni la part més humana que ha de tenir qualsevol institució.

Segons la memòria del seu antecessor, Joan Manuel del Pozo, el 2021 a la sindicatura de la UdG van arribar 71 casos. Són molts o pocs?

La UdG és una institució que no té un nivell de conflictivitat elevat i, de fet, hi ha hagut una evolució cap a menys. El meu antecessor deia que això podia voler dir dues coses. Una, que potser la sindicatura encara no és prou coneguda; i, dos, que la mateixa universitat ha anat generant mecanismes per resoldre diferents situacions sense que s’hagi d’acabar arribant a la sindicatura. I, precisant, dels 71 de l’any passat n’hi ha 15 que són d’un mateix cas que es van presentar de manera individual.

Parlant de casos concrets, l’obligació de la tercera llengua va ser un dels que va generar més tensió a la UdG.

Tots estaríem d’acord que dominar una tercera llengua és necessari i important per a tots els alumnes. Un altre tema és com establim els requisits perquè això es vinculi a l’expedició d’un títol i que aquesta exigència ha d’anar acompanyada d’un tema d’equitat en les possibilitats per acreditar aquest coneixement. I que, com va dir el síndic, aquesta norma no generi indefensió a l’alumnat. En aquest tema, el síndic no opinava el mateix que els òrgans de govern de la UdG i va expressar la seva opinió que s’implantés de manera diferent de com s’ha fet. És un cas emblemàtic de com una normativa, que com aquest cas ha anat canviat per part de la Generalitat, es pot contraposar amb el sentit comú.

La pandèmia, i veurem si ara també la guerra a Ucraïna, ens deixaran una crisi econòmica. Es complicarà l’accés a l’educació universitària per a les classes socials menys benestants?

Qualsevol crisi econòmica és una font de desigualtats. La de la covid, però també la del 2008 o les que podríem trobar en dècades anteriors. Aquí el sistema d’igualtat d’oportunitats en l’accés educació i, bàsicament, el sistema de beques és fonamental.

Parlant de beques, m’expliquen que a la UdG n’hi ha que queden es queden sense donar, perquè hi ha possibles receptors que no saben que hi tenen dret o que, directament, aquestes beques existeixen.

Aquest és un problema que ens ha de fer pensar què no fem prou bé perquè això passi. I és una situació que passa amb les beques i amb altres temes. Precisament, en la societat de la comunicació i la informació, a vegades les coses no arriben. La informació ha de circular de manera correcta, perquè, a vegades, potser la persona que té una beca potser o té les condicions i la possibilitat per aconseguir-la per si sola.

Actualment, com percep que està el nivell d’equitat en l’accés a la Universitat de Girona?

No ho podria il·lustrar amb dades objectives, però la meva experiència com a professora és que hem vist arribar a les aules a persones procedents d’entorns socioeconòmics que fa uns anys, segurament, no hi arribaven. Això és un fet positiu, però encara hi ha molta feina per fer en el nivell d’equitat en l’accés a l’educació postobligatòria. No només en la universitat. Si ens fixem en l’abandonament escolar prematur, és a dir la població que no cursa cap estudi després de l’ESO, encara estem en uns nivells massa elevats.