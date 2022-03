Els dos regidors no adscrits de l'Ajuntament de Girona van permetre, en el ple d'aquest dilluns a la tarda, que s'aprovés un extra anual de 8.713 euros als 12 assessors jurídics municipals perquè no pleguin. Es farà amb catorze pagues de 622 euros, com a "complement específic" tal com va avançar Diari de Girona i han de servir per retenir els advocats que treballen per l'Ajuntament i que tenen el factor d'incompatibilitat i, per tant, no poden treballar al sector privat.

Els dos grups de l'oposició, Guanyem i el PSC, van criticar el govern de Junts i ERC per portar al ple la proposta tot i que no té l'aval dels sindicats i que a més, es fes, juntament amb altres aspectes sobre els treballadors que sí que tenen l'acord amb els sindicats com són els imports per als torns i per les guàrdies dels caps de setmana i dels dies festius de les brigades d'enllumenat i lampisteria i dels treballadors de l'àrea d'esports. Des del govern, la tinent d'alcaldia de règim Interior i Hisenda, Maria Àngels Planas va apuntar que ella no decideix si els temes es porten de manera unitària al ple.

Planas també va dir que portaven negociant les pagues als assessors des de l'any 2020 i que, de vegades, no hi ha manera d'arribar a un acord però que per responsabilitat i per no incórrer en cap il·legalitat, les han d'acabar portant al ple perquè s'aprovin. L'import a pagar s'extreu d'un extens informe econòmic que valora quants diners podrien percebre si treballessin unes hores fora sense abandonar la feina a la corporació.