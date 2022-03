Una empresa que ofereix envasos retornables per a menjar a domicili o una marca de cervesa de Lleida que destina un 10% dels beneficis a projectes socials són algunes de les idees més innovadores que es presenten al Fòrum Gastronòmic de Girona. Aquestes són algunes de les iniciatives que s'han presentat a l'espai d'empreses innovadores dins del sector gastronòmic. A més, durant el matí del dilluns també s'ha fet un taller de cuina halal de la mà del cuiner Xavier Arrey en què ha explicat com elabora alguns dels plats halal que es poden menjar al restaurant. A més, també s'ha fet una sessió monogràfica sobre l''steak tartar' que ha acabat amb el primer concurs d'aquest plat de tot l'estat espanyol.

El Fòrum Gastronòmic ha tornat a la ciutat de Girona amb un espai específic per a noves empreses que plantegen solucions innovadores per al sector de l'hostaleria. És el cas de Bûmerang, una iniciativa que planteja oferir envasos retornables a cafeteries, restaurants i negocis que fan menjar a domicili i que posteriorment els clients puguin tornar-los en un màxim de 15 dies a qualsevol dels establiments que utilitza aquest servei. Cada persona ha d'inscriure's en una pàgina web i rep el codi QR. Aquest codi s'ha d'enviar a l'establiment en el moment de fer la comanda perquè associïn l'envàs a l'usuari. Després té 15 dies per retornar l'envàs a qualsevol del centenar d'empreses que ja els utilitzen i el client no haurà de pagar res. Per contra, si tarda més d'aquestes dues setmanes, perd o trenca l'envàs l'usuari haurà de pagar 6 euros. Aquesta iniciativa compta amb un espai expositor en el Fòrum Gastronòmic de Girona, igual que també hi ha altres empreses com Bean to bar, que expliquen com elaboren la xocolata a partir del cacau que compren a l'Amèrica Llatina o Don Sifón, una empresa que es dedica a personalitzar les ampolles de sifó que tenen els establiments per fer el vermut.

Cerveses amb valor social

Per altra banda, també hi ha la cervesa Brebel. Es tracta d'una empresa nascuda a Lleida que elabora cervesa artesana. La peculiaritat d'aquesta cervesa és que la gent col·labora amb projectes socials. Per cada cervesa que es ven, l'empresa destina un 10% dels beneficis a finançar entitats amb projectes per a persones amb diversitat funcional o mediambientals. A més, la gràcia és que siguin els mateixos consumidors qui decideixen quin projecte financen, ja que a sota de la xapa de les ampolles hi ha un codi que es pot escanejar i es pot votar el projecte que volen que tiri endavant amb la venda de cerveses.

El seu cofundador, Xavier Ramon, afegeix que cervesa Brebel també treballa per reduir el malbaratament alimentari. Per això una de les cerveses està feta amb part del pa que sobra d'algunes fleques. A partir de la iniciativa Too Good to Go, cervesa Brebel es queda amb tot el que sobra de les fleques de Lleida i substitueix aquest pa per part de l'ordi que faria servir per fer la cervesa. Amb això es reaprofita el menjar que aniria a les escombraries.

Cuina inclusiva i ingredients halal

Durant la segona jornada del Fòrum Gastronòmic també s'han fet diversos tallers com ara una jornada destinada a la cuina halal. En ella hi ha participat el cuiner Xavier Arrey, que és el cap de cuina dels restaurants el Pati Verd i Índigo de l'Hotel Carlemany de Girona. Arrey ha fet una recepta de la cuina tradicional catalana però amb ingredients halal. En aquest sentit, el cuiner ha defensat una «cuina inclusiva» que es pugui adaptar a tota classe de sensibilitats «de la manera més normal del món», igual que les receptes també s'adapten a persones al·lèrgiques o intolerants. A més, el cuiner ha defensat que aquesta cuina amb ingredients halal s'obri a tota mena de públic i no només a persones musulmanes.

En paral·lel a aquesta jornada de cuina halal, el Fòrum Gastronòmic també ha celebrat un monogràfic centrat en l'elaboració de l''steak tartar'. Al llarg del matí, diversos ponents han explicat com es pot fer el millor 'steak tartar' escollint determinades parts de la vedella, fent un tipus concret de talls i triant unes espècies en concret. Aquest monogràfic s'ha finalitzat amb el primer concurs estatal del millor 'steak tartar'.