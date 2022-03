El ple municipal de l’Ajuntament de Girona va aprovar aquest dilluns al vespre el compromís d’elaborar un calendari amb els espais a convertir en exclusius per a vianants a la ciutat. La proposta la va fer la regidora no adscrita afiliada a Ciutadans, Míriam Pujola, i va obtenir el suport de tots els grups a excepció del PSC i del regidor no adscrit Daniel Pamplona que es van abstenir. Els socialistes van explicar que veuen el document com una proposta «aïllada» i que ho voldrien integrat en un àmbit més global que inclogués mesures energètiques i ecològiques, entre d’altres.

El text feia referència a la moció aprovada el 10 de febrer de 2020 referent a convertir la plaça Catalunya en exclusiva per a vianants i que en aquells moments va presentar ERC. Des de Guanyem, Xavier Villarreal, va apuntar que la moció sobre el calendari proposada per Pujola podria acabar al calaix com la proposta d’Esquerra, fins i tot ara, que estaven al govern.

Des del govern, el portaveu de Junts, Lluís Martí, va admetre que faltava feina per fer, en part perquè els tècnics de l’àrea de Territori estan desbordats per projectes vinculats al Gloria, a la Covid i ara a la possibilitat d’optar als fons europeus Next Generation.

El representant del govern local va explicar que ja s’ha fet un pas a la banda oest de la plaça, on hi ha terrasses de bar i que en altres punts de la ciutat també s’han fet accions que han permès guanyar espais per als vianants, com al carrer Narcís Xifra i que s’està treballant en molts altres llocs a la plaça de Salt, la plaça Narcís Blanch o davant de l’escola de Santa Eugènia. Va admetre que convertir la plaça Catalunya en un espai per a vianants és «complex» i difícil de resoldre per l’existència i mobilitat dels veïns del Barri Vell, de subministraments als comerciants i de la línia d’autobús.

El document reclama que abans d’acabar aquest mes es convoqui una reunió amb representants polítics per traçar una línia específica pel que fa a les possibles ubicacions a fer exclusius per a vianants i que es faci una reunió amb les associacions i entitats per recollir propostes. Finalment, que s’elabori un calendari on s’indiquin les dates d’actuació de cada lloc escollit.