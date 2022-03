L’Ajuntament de Girona ha incrementat el nombre d’arbres tractats per aconseguir reduir la presència de l’eruga de la processionària. L’any passat van tractar-se 689 exemplars i aquest any s’ha fet amb un miler. A causa de la prohibició d’utilitzar determinats insecticides, després d’un acord en un ple municipal, i a la voluntat del consistori de reduir els tractaments d’altres fitosanitaris químics polvoritzats al medi, s’ha decidit anar incrementant el nombre de tractaments d’endoteràpia a la ciutat en els darrers anys.

A la temporada 2020-21 es van fer tractaments d’endoteràpia a uns 689 arbres situats sobretot dins la trama urbana. Per aquesta temporada s’ha incrementat a uns 1.000 arbres. Els tractaments d’endoteràpia s’han dut a terme en pins i cedres situats en parcs, jardins, zones verdes, places i carrers, als patis de les escoles i espais públics dins la trama urbana.

La presència de la processionària del pi entre els mesos de febrer i abril sol genera alarma i preocupació entre la població, per la capacitat urticant de les erugues, tant per a les persones com per a les mascotes. De fet, les clíniques veterinàries d’arreu fan cada any campanyes d’alerta als propietaris de gossos per tal que vigilin els seus animals, ja que cada any han d’intervenir alguna mascota per ferides greus a la llengua.

L’endoteràpia consisteix en la injecció d’un producte fitosanitari directament al sistema vascular de l’arbre. D’aquesta manera s’evita la dispersió dels productes fitosanitaris al medi ambient. Aquest tractament afecta les erugues just quan comencen a devorar les fulles i evita que arribin a l’estadi urticant que és el perillós per als humans i per als animals. Segons l’Ajuntament de Girona, l’eficàcia de control de les erugues mitjançant aquesta tècnica és del 100%. Per tant, allà on s’actua, desapareix el perill de la processionària en tots els casos.

Una altra tècnica pel control d’aquesta plaga utilitzada per l’Ajuntament és l’eliminació mecànica de les bosses de processionària, tallant i destruint-les durant la seva formació, entre el desembre i el febrer. Aquest mètode es fa per revisions visuals als arbres a través de l’empresa de jardineria que porta el manteniment dels diferents sectors de la ciutat o quan les bosses són detectades per la ciutadania.

Entre els anys 2014 i 2017 es va rebre una mitjana de trenta avisos per any de processionària a la ciutat. A partir del 2018 quan des de la Secció de Paisatge i Biodiversitat es va estenent el tractament d’endoteràpia a la ciutat, els avisos de la ciutadania referent a localització de bosses als arbres o erugues de processionària es mantenen en uns cinc avisos per any.