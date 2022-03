Un grup de joves de la Fàbrica Jove de Salt ha guanyat la sisena edició del concurs de Hip-Hop per la Pau que organitza l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). La proposta saltenca porta per nom Is the same i es tracta d’un videoclip on, a través de música rap, es parla sobre aspectes com la discriminació per ètnia, la immigració i el masclisme. El jurat ha valorat “la força i alegria que desprèn el vídeo i l’originalitat musical que recupera els orígens africans de la cultura hip-hop”.

La peça saltenca ha guanyat dins la modalitat adreçada a joves d’entre 12 i 25 vinculats a centres i entitats juvenils, cultural, cíviques o d’acció socioeducativa de Catalunya. El concurs té com a objectiu fomentar la creativitat i donar visibilitat al compromís dels joves en l’àmbit de la pau. El vídeo ha comptat amb la col·laboració d’Òmnium Cultural que ha finançat l'assessor artístic que ha ajudat a realitzar-lo. Els grups guanyadors rebran els guardons en una cerimònia de reconeixement que tindrà lloc el pròxim 7 d’abril a la Lleialtat Santsenca, un equipament municipal de gestió comunitària del barri de Sants de Barcelona.