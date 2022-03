L'Audiència de Girona ha absolt un home acusat d'abusar de la filla de 15 anys de la seva parella a Quart. El tribunal sosté que la declaració de la víctima és l'única que sustenta l'acusació, i que no hi ha prou proves per revocar el principi de presumpció d'innocència del processat, que s'enfrontava fins a 5 anys de presó.

La sentència ha analitzat el relat que la víctima ha fet durant el procediment, i que suposa l'única prova dels fets. En aquest sentit, recorda que "no es tracta d'analitzar les declaracions de la víctima fins al detall mínim" per trobar-hi contradiccions, sinó de veure si manté els detalls essencials del seu relat, un fet que segons la sentència no es compleix.

En els àudios hi ha dues qüestions que posen en dubte el relat de la menor. El més rellevant, segons el tribunal, és que a les gravacions hi ha una descripció dels fets "significativament" diferent al que després la víctima va explicar al judici. Als àudios descriu que mentre van tenir lloc els abusos l'acusat es va estirar i aixecar del llit més d'una vegada, mentre que segons va declarar al judici, l'acusat va estirar-se un sol cop.

El tribunal també indica que es mostra "sorprès" per aquestes gravacions, ja que la víctima explica els fets amb una "enteresa" i amb una "quasi-fredor" poc pròpies d'una víctima que acaba de patir abusos. Tot i que aclareix que no hi ha un tipus "estàndard" de relat en una víctima d'abusos, "sorprèn" el relat "asèptic" fet per la víctima. També que no ho expliqués a la seva mare.

Amb tot, no li atribueix una mala intenció a l'hora d'interposar la denúncia.

L'acusat s'enfrontava a 5 anys de presó per un episodi d'abusos que la víctima situava al 19 de març de 2020 al domicili que compartien a Quart juntament amb la mare de la menor. La sentència encara no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.