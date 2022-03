La cooperativa Avancem Santa Clara de Girona busca mentors per ajudar joves en risc d’exclusió social a inserir-se laboralment. Es tracta d’una nova iniciativa que impulsa l’entitat, subvencionada per l’Obra Social de la Fundació la Caixa, que ja compta amb 17 joves i està previst que en les properes setmanes se n’hi incorporin 13 més.

El projecte Sherpa té vol promoure la inserció laboral i l’emancipació de joves sense referents adults a Girona. A través de mentors, s’ofereix als joves un itinerari personalitzat que té en compte tant aspectes emocionals, treballant l’autoconeixement, l’autoestima, l’autocontrol, la gestió de conflictes i la seguretat, com aspectes professionals amb una formació contínua per la millora de les competències digitals i idiomàtiques. Els mentors també ofereixen acompanyament en temes jurídics i de salut per avançar cap a una autonomia completa.

El projecte, a més, disposa del suport d’entitats com el Club Bàsquet Girona, que ha col·laborat perquè els joves gaudeixin de partits i millorin les relacions interpersonals, la comunicació assertiva, el treball en equip, fomentin el treball comunitari i ampliïn la seva xarxa social.

Per tal de seguir creixent i atenent tots els joves que ho necessiten, es busquen mentors pel projecte. Amb la finalitat de garantir l’èxit de les mentories, les persones que hi participin han d’acceptar els objectius, límits i criteris tècnics del projecte, mostrar compromís, disponibilitat i motivació. Els mentors hauran de fer trobades setmanals d’una hora i mitja amb els joves durant deu mesos.