Els orígens del cacau de la mà de Jordi Roca i els plats del restaurant Disfrutar han centrat la tercera i darrera jornada del Fòrum Gastronòmic de Girona. El certamen, que va arrencar diumenge, ha ofert durant el matí un monogràfic sobre la xocolata que ha aplegat els xefs pastissers del Celler de Can Roca i Damian Allsop i on els assistents –que s'han amuntegat fora del recinte de l'Aula Gastronòmica- han pogut conèixer d'on va sorgir la seva passió per la xocolata i com s'elabora aquest preuat producte. Després ha estat el torn del cuiner Eduard Xatruch, un dels responsables del prestigiós Disfrutar, que ha ofert una demostració d'alguns dels plats tot reivindicant la «cuina tradicional» com a base per a la innovació.

La tercera jornada del Fòrum Gastronòmic ha aplegat aquest dimarts grans noms de cuina catalana. Entre ells, el pastisser Jordi Roca i el seu soci a la Casa Cacao, Damian Allsop. En un monogràfic sobre el cacau, Roca ha aprofundit també en els «orígens» de la seva passió per aquest producte i ha mostrat un vídeo amb alguns dels seus viatges a l'Amazonia a la recerca del millor cacau. Allsop, per la seva banda, s'ha centrat en el procés i ha reivindicat «l'artesania» que ells practiquen com a «espai» per recuperar les essències del cacau que sovint es perden en el procés de les elaboracions en massa. L'Aula Gastronòmica s'ha fet petita per escoltar la conferència i desenes de persones s'han quedat a l'exterior per poder seguir-la, encara que sense degustació de xocolata.

Al migdia, ha estat el torn d'un dels responsables dels restaurants Disfrutar i Compartir, Eduard Xatruch. Inicialment, estava previst que ho fes acompanyat dels altres dos socis Oriol Castro i Mateu Casañas, però, finalment, ho ha fet només amb part del seu equip de cuina. Xatruch ha exposat la filosofia de cuina del Disfrutar i destacat la importància d'oferir «experiències» als clients. De fet, ha explicat que el primer que fan quan arriben al seu restaurant és donar-los un qüestionari vinculat a les emocions. «Ara més que mai, amb la desconnexió que hi ha hagut amb la covid-19, les relacions són vitals i la gent agraeix estar ben atès», ha dit.

Reivindicant la cuina tradicional

En aquest sentit, ha reivindicat la importància d'oferir un producte que faci «gaudir» els comensals. «On tot ha de ser molt bo, però per això ens agrada nodrir-nos de la cuina tradicional», ha remarcat. La ponència ha comptat amb la demostració d'alguns dels plats estrella del restaurant. Entre ells, ous ferrats que no són ni ous ni ferrats sinó que estan formats per esfèrics daurats i cremes de marisc, una pasta de full sense farina o un còctel amb una oliva cruixent. A la tarda, serà el torn de Paco Pérez amb 'Miramar contemporani', entre d'altres.