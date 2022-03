L’Ajuntament de Girona renovarà el paviment esportiu del pavelló municipal d’esports de Santa Eugènia. La Junta de Govern Local del consistori va aprovar divendres passat l’inici de la licitació de les obres de substitució de la pista poliesportiva de l’equipament, que té unes dimensions de 47,90 x 28,30 metres, per un import de 143.523,70 euros (IVA inclòs).

El paviment actual es va instal·lar el 2008 i cal reemplaçar-lo perquè presenta problemes d’humitat a la base i conté desperfectes com a conseqüència d’estar sotmès a un ús intensiu. En aquest sentit, es calcula que l’equipament rep una mitjana de 12.000 usos al mes i acull l’activitat de disset entitats.

«En una ciutat com Girona que, any rere any, va creixent en l’àmbit esportiu, no només cal planificar els futurs equipaments de la ciutat, que cal fer-ho més, sinó que també cal mantenir els espais municipals de què disposem a cada barri, en aquest cas a Santa Eugènia. Adequar les instal·lacions per a l’ús diari ens permet garantir equipaments esportius de qualitat als gironins i a les gironines i assegurar que l’activitat esportiva no s’atura», ha afirmat el regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran.

Les intervencions que es portaran a terme al pavelló s’executaran en diverses fases, que se centraran en diferents actuacions: el desmuntatge i la retirada del paviment existent, la preparació i reparació de la base de la pista actual per tal que pugui rebre adequadament el nou paviment, la neteja i el tractament de la base de formigó, la instal·lació d’una làmina impermeabilitzant per evitar l’aflorament de possibles humitats procedents del subsòl i, per últim, la instal·lació del nou paviment vinílic amb els ancoratges dels diferents equipaments esportius.

Aquest paviment «punt-elàstic» vinílic garanteix el compliment de la norma UNE-EN 14904:2007 aplicable a la pràctica esportiva i haurà de ser llis, d’un sol color blau, adequat per a ús multiesportiu i apte per a la pràctica de bàsquet, handbol, futbol sala i voleibol. Haurà de disposar de la certificació FIBA i dels marcatges segons la reglamentació de les corresponents federacions esportives.

Es preveu que les obres tinguin una durada de quatre setmanes i s’executin durant el període de vacances d’estiu d’aquest any, aprofitant que l’activitat esportiva de la instal·lació es redueix a causa de l’aturada de les competicions i es poden derivar activitats a altres instal·lacions municipals.