Salt diu prou a la segregació escolar. «Si els alumnes d’origen migrat i els fills de saltencs de tota la vida no es troben a les aules, no hi ha possibilitat de vida comuna en un futur», va reivindicar ahir un dels portaveus de la plataforma ciutadana Salt’Educa, Mostafà Shaimi.

I és que en un context en què el 100% dels centres educatius presents al municipi estan qualificats d’equipaments de màxima complexitat, la plataforma ciutadana Salt’Educa vol revertir la situació. Amb l’objectiu «d’erradicar la segregació a Salt», l’associació ha posat fil a l’agulla a una campanya de sensibilització per a denunciar la situació que es viu a les aules del municipi. Sota l’eslògan «Compartim poble, compartim escola», anirà acompanyada de material gràfic, com vídeos amb testimonis o il·lustracions, i la programació de xerrades i altres activitats. A banda de la sensibilització, la campanya també vol ser una eina de pressió per a les administracions. En aquest sentit, l’entitat ja s’ha reunit amb el Departament d’Educació, el Síndic de Greuges i l’Ajuntament de Salt per a començar a dibuixar un pla pilot «amb mesures extraordinàries» per a fer front a un «problema molt greu que fa anys que s’arrossega». Encara en fase «embrionària», el projecte (que si funciona volen que es repliqui en altres municipis catalans) hauria de garantir, d’una banda, la igualtat en el repartiment de l’alumnat vulnerable per a evitar «l’apartheid» que es viu als centres educatius. «És una paraula gruixuda però és fruit de la inacció política», va sentenciar Shaimi, que va afegir que «està en joc el futur d’aquests infants». A més, va assenyalar que «quan hi ha segregació no hi ha igualtat d’oportunitats entre els alumnes, estem atemptant contra un dret bàsic». Amb tot, la plataforma ciutadana va alertar que actualment hi ha un «xup-xup de fractura social» al municipi perquè no hi ha un repartiment igualitari d’alumnat vulnerable entre les escoles, tant entre les escoles públiques com en les concertades, i això fa «les aules no reflecteixin la realitat social de la població».

A més, la també membre de la plataforma Èlia Llinàs, va alertar que es tracta d’un «problema social», a partir d’on si no s’hi posa remei aviat, al final s’està «hipotecant» el futur de la població que acabarà derivant en problemes de convivència. Entre les mesures «contundents» que ha d’incloure el pla pilot, hi ha una reflexió sobre la zonificació (actualment hi ha zona única) amb una intervenció «quirúrgica» per a garantir que la realitat social es reflecteix a cada centre educatiu. «Amb la lliure elecció de les escoles no hi ha possibilitat de poder trencar amb aquesta segregació», van assenyalar. Per això apostaran per a establir unes zones educatives en les que les famílies continuïn tenint dret d’elecció, però «limitat», podent escollir entre una escola pública i una altra concertada.

Entre les mesures dibuixades, la plataforma Salt’Educa també volen apostar per una gestió «equilibrada» de la matrícula viva que inclogui les concertades per als alumnes que arriben a mig curs i en paral·lel, «oferir formació antiracista a docents, tècnics municipals i al conjunt de la ciutadania». En aquest punt, l’objectiu és superar els «recels» i garantir una «homogeneïtzació» de les escoles i els instituts, que faci que l’educació que s’hi imparteix sigui la mateixa i que augmenti el coneixement i la relació entre saltencs de diferent realitats socials i culturals. Salt’Educa, acceptant la contradicció que suposa per «ser una plataforma que defensa l’escola pública», va assenyalar que, d’entrada, una de les solucions passa per equilibrar la reserva de places per a alumnes vulnerables entre les públiques i les concertades, encara que sigui a través de dotació econòmica.

També van denunciar que el Decret d’admissió i la programació de l’oferta educativa encara no s’ha desplegat del tot i, això, perpetua les desigualtats. En paral·lel, van reclamar que es combati el «frau» que hi ha darrere de «la fuga» d’alumnat saltenc que va a estudiar a escoles públiques o concertades de Girona o de poblacions veïnes, que van xifrar en més de 800 casos.

A més, van sentenciar que «la segregació escolar s’ha de combatre des de diversos àmbits», i van alertar que «o comences a treballar ara per a veure els fruits d’aquí a 15 anys o tindrà conseqüències per a tota la societat».