L'emergència humanitària a Ucraïna, que ja ha provocat més de 2 milions de desplaçats, està despertant la solidaritat de persones, socis, donants i empreses col·laboradores de Càritas de Girona, que estan responent amb donatius arreu de la diòcesi. Segons informa l'entitat en un comunicat, tot aquest esforç i compromís s'ha traduït en la captació de més de 86.000 euros. Una ajuda que envien als equips de Càritas que treballen sobre terreny als punts fronterers amb Polònia, que és per on passa el gruix de refugiats. En paral·lel, els equips locals estan atents a les arribades de desplaçats a cada municipi per si cal reforçar els serveis d'acollida o el suport jurídic o per cobrir necessitats bàsiques.

Els grups locals de Càritas, en coordinació amb ajuntaments, altres entitats i administració, es preparen per a la segona fase de l'emergència. En aquest moment, Càritas ja té constància de l'arribada d'un nombre desigual de persones provinents d'Ucraïna a la diòcesi de Girona, però la gran majoria encara no ha estat derivada pels serveis socials als projectes de l'entitat. En algun cas puntal, com a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), ja hi ha 27 famílies derivades al servei d'aliments.

L'entitat ha decidit destinar els beneficis del 5è Sopar Solidari a l'acollida i acompanyament de les persones vulnerables afectades per aquest conflicte. L'acte se celebrarà el dia 6 d'abril a Mas Marroch i compta amb el patrocini de Clínica Bofill ProActive Health, DCU Tecnologic i el suport de la Cambra de Comerç de Girona. Les reserves es poden fer fins al 28 de març a través del web www.caritasgirona.cat o al mail soparsolidari@caritasgirona.cat. L'entitat està rebent el suport de nombroses iniciatives que s'estan duent a terme a tot el territori per ajudar els refugiats i no descarta organitzar noves accions solidàries.

Càritas sobre el terreny

L'estació de la ciutat de Przemyśl, al sud-est de Polònia, a 15 quilòmetres d'Ucraïna, és el principal punt d'entrada per als refugiats que fugen utilitzant el tren cap a Polònia. En aquesta estació hi actua Càritas Polònia, que ja ha rebut l'ajuda de Càritas Diocesana de Girona. Càritas Polònia hi gestiona un cafè-restaurant basat en l'economia social, anomenat Perła Przemyśla, que ara, durant l'emergència, ofereix serveis de menjar a professionals que treballen a la zona, així com àpats per emportar, pensats per a les persones en trànsit. Al mateix recinte de l'estació de Przemyśl, Càritas Polònia ha habilitat un reservat exclusiu per a dones i criatures, en el qual un equip de voluntaris els ofereix menjar calent, i, sobretot, els proporciona un espai segur, tranquil i íntim, amb suport emocional, perquè puguin descansar durant el temps que passen a l'estació esperant un autobús o un tren que els dugui al seu pròxim destí d'acollida, arreu d'Europa.

En aquesta estació hi arriben dones i criatures però també gent gran, que han hagut de fugir de casa seva i tenen un futur ple d'incertesa. La majoria d'homes i marits, llevat de poques excepcions, i alguns supòsits especials com la viudetat amb fills a càrrec, s'han quedat al país per combatre la invasió russa. Càritas ofereix també informació actualitzada i orientació sobre els desplaçaments segurs, organitzats a través d'autobusos i combois de trens especials. En un sol dia poden passar la frontera fins a 100.000 persones i només per aquesta estació fins a 15.000 persones. A part del voluntariat identificat de Càritas, a l'estació de Przemyśl també hi ha altres entitats organitzades que ofereixen menjar, com la iniciativa World Central Kitchen, o equips de protecció civil polonesos i militars.

Primera acollida

A 50 quilòmetres al sud de Przemyśl, al punt fronterer de Krościenko, hi ha un altre servei d'acollida important de Càritas Polònia. En aquest cas, es tracta d'una gran carpa d'emergència que ofereix una zona segura i climatitzada a les famílies refugiades, així com àpats calents i suport emocional, orientació i informació sobre les rutes a seguir cap a la resta d'Europa. La majoria de persones que creuen a Krościenko són famílies que arriben a peu o amb cotxes privats, i esperen que familiars o amics els vinguin a recollir per carretera a l'altra banda. La majoria va amb criatures i gent gran. La carpa serveix de punt d'espera i de trobada. Un equip de caputxins voluntaris d'una congregació propera, així com altres persones voluntàries de Càritas Polònia s'encarreguen de gestionar aquesta infraestructura, a escassos metres del pas fronterer.

Càritas alerta que les persones que hi arriben es troben en situació d'extrema vulnerabilitat i sovint han hagut de fer llargs viatges creuant zones en conflicte, i deixar els homes enrere. Es tracta del primer espai d'acollida, segur i protegit, que es troben quan surten d'Ucraïna per aquest punt, després d'un llarg periple. Càritas disposa d'altres punts d'acollida al llarg de la frontera de Polònia amb Ucraïna, que continuen depenent de l'ajuda econòmica que recull l'entitat arreu i que canalitzen a través del sistema de cooperació internacional de l'entitat. A més, tant a Moldàvia com a Romania, disposen també d'equips locals que estan atenent refugiats en circumstàncies d'emergència humanitària molt similars a Polònia, i que també han rebut part dels donatius recollits a la diòcesi de Girona. Les Càritas de la diòcesi de Girona continuen recollint donatius a través de la campanya #CàritasAmbUcraïna i d'un número del compte habilitat especialment per a l'emergència ES29 2100 0002 5702 0144 5404, donatius al Bizum 01580 i a www.caritasgirona.cat.