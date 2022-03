L’Ajuntament de Girona està mirant com dotar de més il·luminació el pont de Pedret, que connecta aquest barri i la plaça de Sant Pere amb la Copa i la Devesa, un cop superat el riu Onyar. El regidor del PSC Quim Ruhí va explicar dilluns, al ple municipal, que els vianants tenen «sensació d’inseguretat i incomoditat» perquè passen per un lloc fosc i que només es redueix aquesta sensació amb la llum dels cotxes quan passen. El tinent d’alcaldia de l’àrea de Territori i Urbanisme, Lluís Martí, va admetre que el pont «és fosc i necessita il·luminació». En aquest sentit, va assegurar que s’estan estudiant diferents opcions i que esperava que ben aviat es pogués millorar la il·luminació. Tot i això, va ressaltar que hi ha un seguit de «requeriments legals» que han de seguir i que serveix per evitar que la contaminació lumínica pugui perjudicar la fauna piscícola (en referència als peixos). Per això va dir que «es fa difícil en infraestructures d’aquest tipus donar-hi una il·luminació que permeti que els vianants hi passegin amb prou claredat», sense perjudicar la fauna. El representant del govern va insistir que estan analitzant com dotar de llum l’espai. En concret va explicar que darrerament s’han fet proves posant llums a sota del passamà de la barana i que també s’ha estudiat si es podria resoldre col·locant algun tipus de màstil. Estem buscant una solució i espero tirar endavant un projecte ben aviat», va cloure.