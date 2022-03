Un incendi en una casa de Palau ha acabat amb dues persones i tres mascotes intoxicades pel fum.

El foc s'ha declarat a la xemeneia de l'habitatge però ha acabat cremant també la paret i un armari de fusta.

Això ha generat molt fum a l'immoble i, per tant, la intoxicació de les persones i els animals -dos gossos i un gat-.

Els Bombers s'han desplaçat fins al número 11 del carrer d'Antoni Canet amb tres dotacions quan faltaven pocs minuts per les nou del matí.

S'han trobat amb l'incendi de xemeneia, que han pogut apagar amb en una hora. També han extingit la resta del foc que s'havia escampat per un armari i la paret.

Posteriorment, han ventilat la casa afectada pel fum. El SEM per la seva banda, ha atès dues persones pel fum i aquestes, segons els Bombers, i aquestes han demanat l'alta voluntària i per tant, no se'ls ha evacuat a cap centre de salut. El seu estat era lleu. Les mascotes tampoc han acabat patint complicacions pel foc però també havien inhalat el fum.

A lloc també hi ha treballat la Policia Municipal de Girona.