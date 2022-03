"Historia de amor", de Lucho Gatica. El títol de la cançó escollida per obrir l'acte serveix per explicar, si és que fa falta, perquè l'Aula Magna Modest Prats es va omplir aquest dimecres en l'homenatge a Pep Nadal. "Si una cosa li he d'agrair a en Pep és que quan entro a la ciutat de Girona, veig un rètol que diu Girona ciutat universitària". La frase és de Joan MIró, però resumeix bé les intervencions al llarga de l'homenatge de molts dels protagonistes del procés fundacional de la UdG que, acompanyat per altra gent, Nadal va liderar per crear una "universitat a Girona, una molt bona universitat".

«La universitat fa que Girona no perdi capital humà» La història d’amor de Pep Nadal amb la UdG, la tossuderia que la seva ciutat, Girona, havia de tenir «estudis universitaris seriosos» es va recordar en un acte amb molta música, ple d’amics i antics companys en les «aventures» viscudes per aconseguir que la utopia de «Girona, ciutat universitària». Un trànsit de la utopia a la realitat, fent compatibles les visions humanistes dels que venien del Col·legi Universitari amb la mirada dels de l’Escola Politècnica, que es va recordar, i explicar, a través de lectures de discursos i articles del mateix Nadal o amb intervencions, amb vídeo o presencial, de protagonistes com Joan MIró, Mon Marquès, Rosa Picola, Emili Montesinos, Laura Ripoll, Anna Maria Geli, Marià Sazatornil o Josep Maria Terricabras. I, és clar, amb un discurs del mateix Pep Nadal. L’antic rector, que com a catedràtic emèrit continua fent classe cada divendres de Fonaments del Llenguatge als alumnes de primer curs del Grau de Filologia Catalana, va voler deixar clar que «no som una illa i aquest reconeixement també ha de ser compartit per molta altra gent, perquè tots som part de la mateixa història». I, seguint aquesta declaració d’intencions, Nadal va centrar la seva intervenció a repassar la figura de moltes de les persones que han estat al seu costat en aquests anys. Sense, però, poder evitar «fer de rector» i acabar avisant dels perills que poden rondar la UdG en el futur immediat. La intervenció de l’actual rector, Quim Salvi, va tancar un acte de poc menys de dues hores que va tenir el seu epíleg amb el bateig de la Sala de Graus de la Facultat de Lletres i Turisme com la Sala de Graus Pep Nadal.