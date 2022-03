«Quan vam arribar a l’Ajuntament no hi havia ni una relació de llocs de treball, ni la seva valoració, ni res. Hi havia un desgavell de cal Déu». Amb aquesta frase del ple municipal de dilluns, la tinent d’alcaldia de Règim Interior i Hisenda de Girona, Maria Àngels Planas, va voler assenyalar que la seva àrea fa anys que està treballant i «organitzant» el que «havien deixat» els anteriors governs. Es refeia a l’època anterior al maig del 2011, quan CiU va guanyar les eleccions hi va entrar al govern municipal de Girona per primer cop, liderats per Carles Puigdemont. Planas intervenia en relació amb diferents aspectes vinculats als treballadors de l’Ajuntament aprovats després d’anys de negociació i després que l’oposició li recordés que ja portaven governant quasi onze anys.

Les paraules de l’actual representant del govern de l’àrea encarregada de Recursos Humans van provocar la sorpresa de la portaveu del grup municipal del PSC, Sílvia Paneque, que va considerar les paraules «poc apropiades» i li va preguntar si es referia «als treballadors d’aquella època alguns dels quals encara treballen ara» o al govern. «Nosaltres quan apuntem al govern, apuntem al govern i a la seva ineficàcia. Li prego que no utilitzi els tècnics per amagar el que creiem que és, és ineficàcia», havia etzibat. Planas va respondre que de manera «més o menys encertada» es volia referir «a governs anteriors al 2011, a la regidora del govern anterior. No al personal». I va recordar-li a Paneque que ella que durant un temps va compartir govern amb CIU sabia «la situació dels contractes» que s’havien «trobat en el seu moment». L’actual regidora de Règim Interior, no va dir el nom de la regidora que portava els recursos humans i els temes de contractació a l’Ajuntament i els temes de contractació, abans del 2011. Durant molts anys va ser Amèlia Barbero, aleshores del PSC i actualment coordinadora Territorial de MES (Moviment d’Esquerres), que a Girona s’està integrat a dins de Guanyem. Barbero, que va iniciar el seu pas per l’Ajuntament l’any 1999 ja com a regidora d’Administració i Règim Interior, va declinar ahir fer declaracions quan Diari de Girona hi va contactar. En aquella època, com ara, hi havia secretaris i interventors fent les comprovacions jurídiques i normatives en les contractacions. En més d’una ocasió, Maria Àngels Planas havia insinuat que s’havia trobat una àrea amb molts temes pendents. Mai però ho havia dit tan directament. Ho va fer ara, que fa quasi onze anys que és regidora de l’àrea. N’havia fet referència quan, per exemple, s’anaven aprovant aspectes sobre els llocs de treball i els sous dels personal municipal amb un decret d’alcaldia del 2001 que no tenia cap validesa normativa des de feia anys, el catàleg de béns patrimonial o mentre s’anaven revisant les concessions administratives dels diferents aparcaments soterrats. També l’aleshores alcalde Carles Puigdemont, va parlar de descontrol en alguns temes quan va accedir a l’alcaldia, com pel contracte pràcticament sense benefici municipal del trenet turístic o pel servei de subministrament d’aigua potable. Sobre aquest darrer assumpte, va contractar una assessoria per tal que revisés els comptes dels darrers anys. Tant el que deien aquells informes com la mateixa contractació de l’assessoria van acabar als jutjats i ara s’està treballant per municipalitzar el servei.