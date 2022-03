La comissaria provincial de la Policia Nacional va tramitar ahir a la tarda les primeres quatre peticions d’asil a Girona per refugiats ucraïnesos. Es tracta d’un tràmit diferent de la sol·licitud d’asil habitual, activada per primera vegada a Espanya i també a Europa, i que permet regularitzar de forma «exprés» els refugiats que provinguin d’Ucraïna.

«L’únic requisit que demanem és un document acreditatiu del sol·licitant, i no cal que tingui foto tot i que és preferible», va explicar l’inspector José Carlos Crespo. Amb aquesta informació i l’empremta del sol·licitant es tramita un resguard de presentació de sol·licitud de protecció temporal per a persones desplaçades. La resolució triga 24 hores a resoldre’s, però l’inspector ja avança que «totes seran concedides».

Els sol·licitants tindran un document en format foli que conté les dades personals i el domicili on viu la persona o entitat que l’acull, i que els permet comptar amb un identificador NIE. Això els permetrà circular per Espanya i per Europa i fer qualsevol tràmit. A partir d’aquí, al cap de sis mesos se’ls donarà la targeta física. El permís és per un any, però és prorrogable fins a tres anys.

El primer dia de prova es va fer ahir entre cinc i sis de la tarda a la comissaria de la Policia Nacional, i va acabar amb èxit: «el programa informàtic ha funcionat bé i hem pogut tramitar els quatre primers permisos», va subratllar l’inspector. S’han tramitat quatre permisos de refugiats que s’allotgen a Lloret de Mar i a Bescanó. «Hem demanat la presència d’un intèrpret perquè no parlen ni una paraula de castellà, però resulta que un dels policies de la comissaria és ucraïnès, així que no hem tingut cap problema per fer els tràmits», va manifestar Crespo.

«A partir d’ara farem els tràmits a la comissaria de Jaume Primer, i hi dedicarem tots els efectius necessaris, per nosaltres és una prioritat», va assegurar.

A partir d’avui està previst que totes les sol·licituds es facin a la comissaria de Jaume I de Girona. De fet, avui rebran sis refugiats més que han estat atesos per Creu Roja.

En una segona fase està previst que s’habiliti un sistema de cites per poder atendre el màxim de peticions. Tot dependrà del nombre de tràmits que pugui gestionar el programa informàtic per hora.

Les previsions del Ministeri d’Interior és que arribin almenys 15.000 refugiats per província.