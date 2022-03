L’exalcaldessa de Girona, Anna Pagans, i el grup municipal socialista van recriminar ahir les declaracions de la tinent d’alcaldia d’Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, que al ple de dilluns va assegurar que quan CiU va «arribar a l’Ajuntament hi havia un desgavell de cal Déu». Planas es referia al 2011 quan la llista liderada per Carles Puigdemont va accedir al govern que fins aleshores sempre havia ostentat el PSC. Planas, a preguntes dels socialistes, va acabar concretant que aquell descontrol no era atribuïble als treballadors sinó a la regidora, que tot i no dir el nom era Amèlia Barbero.

Barbero va ser regidora de Règim Interior, l’àrea que s’encarrega dels recursos humans i de la contractació de projectes, amb Anna Pagans. Ahir l’exbatllesa, que des de fa anys manté un perfil molt discret en referència a l’actualitat política, va recordar que han passat onze anys per «resoldre» aquest teòric «desgavell» i va indicar que les paraules de Planas són «poc educades» i va defensar la gestió de la seva regidora. Va assenyalar que Barbero va treballar amb «gran professionalitat» i que la seva tasca «era supervisada i assessorada pels serveis tècnics d’alt nivell». A més, Anna Pagans va criticar l’actual responsable de Règim Interior: «Quan les coses no els hi surten com volen (...) sempre solen trobar un culpable i s’estalvien l’autocrítica. Sovint la culpa és de les ciutadanes i dels ciutadans i aquesta vegada és de qui fou regidora de Règim Interior». Mentrestant, des de l’actual grup del PSC, la seva portaveu Sílvia Paneque va afirmar que «els problemes de la gestió de recursos humans de l’Ajuntament de Girona són d’ara i no de fa 10 anys.» I va apuntar que «a Girona existeix una amplíssima majoria de ciutadans que tenen constància que Girona està molt pitjor avui que 10 anys enrere». La representant socialista va explicar que «encara que avui Amèlia Barbero no és al PSC- està afiliada a moviment d’Esquerres que a Girona forma part de Guanyem-, cal dir amb honestedat i sense fer-ne política que la seva gestió al govern de l’Ajuntament de Girona va ser bona». «Quan CiU portava més de 5 anys governant la ciutat i acusava els governs anteriors de tot el que podia feia gràcia, ara que en fa més de deu és inaudit i sorprenent», va afegir Paneque.