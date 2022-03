D’ençà que vaig deixar de ser Alcaldessa de la meva ciutat (juliol de 2011), mai he opinat públicament sobre les actuacions dels diferents governs municipals que van venir darrera meu.

Avui he llegit en el seu diari unes declaracions de la Tinent d’Alcalde de Règim Interior i Hisenda, la senyora Maria Àngels Planas, sobre el que en diu «desgavell de cal Déu» (paraules poc educades des del meu punt de vista) que es va trobar quan va assumir aquestes responsabilitats a l’estiu de 2011, quan va ser regidora de l’equip de govern de l’Alcalde Puigdemont i les ha continuat exercint amb l’Alcaldessa Madrenas. Han passat 11 anys i sembla que encara no l’ha resolt?

Aquesta regidora crec que segueix una via que ja he observat alguna vegada en aquest equip de govern presidit per l’Alcaldessa Madrenas.

Quan les coses no els hi surten com volen, (aprovar pressupostos amb qui desitjarien, desídia en el nou contracte de neteja, mal seguiment de la implantació de nous contenidors en plena pandèmia en alguns barris de la ciutat....) sempre solen trobar un culpable i s’estalvien l’autocrítica. Sovint la culpa és de les ciutadanes i dels ciutadans i aquesta vegada és de qui fou regidora de Règim Interior, la senyora Amèlia Barbero que va formar part dels meus equips de govern.

La senyora Amèlia Barbero quan va exercir el càrrec de Tinent d’Alcalde de Règim Interior que li vaig encomanar, ho va fer amb una gran professionalitat, dedicació, i sobretot lleialtat al projecte de ciutat que vam explicar a totes les ciutadanes i ciutadans de Girona i el vam executar el millor possible i amb molta il·lusió.

Tota la seva gestió, com no podia ser d’altra manera, i tal com ho feien totes i tots els regidors i regidores de l’equip de govern (PSC-ERC-ICV), era supervisada i assessorada pels serveis tècnics d’alt nivell.

L’equip de secretaria, encapçalat primer pel secretari senyor Casado i després per la secretària senyora Gou i l’equip d’Intervenció, encapçalat per l’interventor senyor Merino van fer una gran feina.

I és així com ens donaven seguretat jurídica, sempre complint les lleis vigents, per desenvolupar el que els demanàvem per fer realitat tots i cada un dels projectes i propostes que s’aprovaven per Ple, Comissió de Govern o per Decret.

Reitero tot el meu suport a qui fou Tinent d’Alcalde de Règim Interior i li agraeixo tota la bona feina que va fer.