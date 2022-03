«La ciutadania ens diu que té la sensació que la ciutat mai havia estat pitjor que ara». Acompanyada dels regidors Bea Esporrín i Joan Antoni Balbín, la portaveu del PSC a l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, ha demanat un «gir de 180 graus en el rumb de la gestió del govern municipal» que lidera Marta Madrenas (Junts) amb un acord amb ERC. Paneque veu «poc solvent la gestió del dia a dia» i proposa «mirar a la ciutat des del qualsevol punt, per veure que a la ciutat fa 10 anys que no es veu cap gran projecte».

Per a la portaveu socialista «tots els grans projectes de transformació de la ciutat són obra dels governs socialistes dels anys 80 i 90» i que, a diferència del que passa «en moltes altres ciutats», a Girona «no s’està fent el treball de pensar què vol ser en la dècada vinent i a Girona aquest esforç i aquest projecte no hi és».

Els socialistes creuen que «Girona està perdent oportunitats per la falta de lideratge en uns moments amb els calaixos plens pel romanent del pressupost i l’arribada dels fons europeus. Per això, Paneque, Esporrín i Balbín han posat sobre la taula mesures com, per començar «actualitzar els grans projectes dels primers anys de la democràcia, amb un centre eixamplat, espais públics de qualitat i nous equipaments públic»; o incidir en àmbits com la «seguretat», «plantejar projectes de progrés econòmic», «reforçar la marca Girona com a capital de cultura» i « treballar per una Girona verda i sostenible».