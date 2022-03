Els agents rurals han rescatat avui a primera hora de la tarda cinc aneguets que havien caigut a la reixa d’un desguàs del sistema tancat d'aigua del parc del Migdia de Girona i no sabien sortir-ne. Un veí, Jaume Hidalgo, havia avisat el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, i els agents rurals per tal que actuessin per alliberar-los. La presència dels animals havia creat certa expectació entre la gent que hi havia a la zona, propera a l’entrada del parc pel carrer Migdia. En teoria, el perímetre del forat està protegit amb una fusta per evitar, precisament, que alguna au hi caigui a dins tenint en compte que hi havia hagut situacions similars en el passat. Tanmateix, aquest cop, la fusta no ha evitat la caiguda. El regidor de Sostenibilitat ha indicat que buscaran un sistema més eficaç per evitar més accidents.