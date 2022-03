Els Bombers han estat enfeinats durant la matinada a Salt per tres incendis de contenidors.

Els focs s'han concentrat entre quarts de tres i les quatre de la matinada i en àrees força pròximes entre sí.

Les dotacions de Bombers han rebut l'avís del primer foc quan faltaven 10 minuts per les tres de la matinada. S'han hagut de traslladar fins al carrer Pau Casals, cantonada amb Enric Granados. El segon foc ha tingut lloc quan faltaven 10 minuts per dos quarts de quatre de la matinada a l'altura de la plaça Catalunya, a tocar del carrer d'Anselm Clavé. I finalment, la tercera alerta, que s'ha donat quan faltaven tres minuts per les quatre de la matinada, els ha fet anar fins al carrer Pep Ventura, a l'altura de l'encreuament amb el carrer Rosa Leveroni.

Foc a Santa Eugènia

Unes hores abans, els Bombers també es van haver de desplaçar a prop de la frontissa amb Salt per un altre incendi, però en aquest cas, ja en terme de Girona. Un nou incendi de contenidors es va declarar cap a tres quarts de nou a l'altura del carrer Agudes, que feia cantonada amb el passeig d'Olot. Aquesta àrea ja ha registrat d'altres incendis de contenidors darrerament.