Unes 200 persones van assistir dimecres a l’assemblea general del personal de l’Ajuntament de Girona que es va fer a la Mercè amb la presència dels sindicats Intersindical, CCOO, UGT i CSIF. Allà, segons exposen els sindicats, es va posar de manifest la paràlisi dels expedients administratius de fins a quatre mesos «que genera problemes psicosocials i que la gent no pugui fer la seva feina». També que hi ha «un malestar que és pitjor que el que hi havia quan es van fer les assemblees de novembre i desembre» i es va parlar de possibilitats de fer mobilitzacions «més contundents» i, si cal, «una vaga indefinida».

Es va explicar com s’ha resolt el factor d’incompatibilitat que beneficiarà amb pagues extraordinàries els dotze assessors juridics, la valoració dels llocs de treball, els torns, les jornades partides i les guàrdies passives, entre d’altres. Els dos exregidors de Ciutadans avalen les pagues extra als 12 assessors jurídics de Girona