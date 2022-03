La Confraria de Jesús Crucificat- Manaies de Girona preveu «recuperar l’activitat normal» aquesta Setmana Santa després que els dos darrers anys s’haguessin de suspendre totes les iniciatives per culpa de l’impacte de la pandèmia a la societat. Ho ha confirmat a Diari de Girona el president de l’entitat, Francesc Xavier Serra, que ha explicat que tenen «moltes ganes» de ser presents als carrers gironins. El Dimecres Sant sortiran per entregar el penó a Robert Xifre. Ell és qui es va escollir ja l’any 2020 per custodiar l’estendard de la confraria al Divendres Sant. Però tant aquell any com l’any passat, el virus, va tirar per terra la pretensió i els Manaies es van quedar a casa i Xifre sense penó. Enguany però, confien que tot podrà desenvolupar-se amb normalitat. Robert Xifre, de 81 anys, és exempleat de banca i vicecònom del Bisbat i l’any 2013 a casa seva ja es va custodiar el penó perquè la seva dona, Mercè Sagrera, havia estat escollida pendonista.

La sortida dels Manaies per entregar el penó es farà el 13 d’abril. I allà hi romandrà dos dies. El maniple recollirà el penó i el pendonista el Divendres Sant per participar, com una confraria més, a la Processó del Sant Enterrament que organitza la Junta de Confraries de Setmana Santa.

Ara ja no és cap novetat però, novament hi haurà dones entre els integrants del Maniple dels Manaies de Girona. Segons ha explicat el president de l’entitat:«ja hi ha dones titulars al maniple perquè s’ha respectat la puntuació que tenien ja per haver sortit com a vestes». I ha ressaltat que «hi ha dinou dones suplents» i que, per tant, si hi ha baixes tenen opcions també de poder participar en les sortides de dimecres o de divendres. Se seguirà la normativa que també afecta els homes. O sigui, caldrà veure en quines seccions hi ha els possibles canvis i estirar per ordre de punts entre els suplents, amb independència del sexe. «Estem encantats amb la tendència», ha assenyalat Francesc Xavier Serra, que ha indicat que «quan vam prendre la decisió que les dones es poguessin incorporar, vam decidir el correcte», conclou.