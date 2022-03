Estan cansats de tants de núvols i de no veure el sol? No és estrany. Aquest mes de març va camí de ser el més ennuvolat a Girona des de l’any 2011, segons va indicar ahir la meteoròloga de RAC1, Mònica Usart, i ha confirmat Gerard Taulé amb les seves dades corresponents a la ciutat. Segons Taulé, durant els disset primers dies d’aquest mes hem tingut 45 hores de sol, mentre que el març de 2011 hi va haver un total de 92 hores de sol com a conseqüència d’una llevantada molt persistent, igual que està passant ara.

Segons Taulé, el clima de Girona ja és propers als extrems. Per exemple, recorda que ara fa només dos mesos, el gener de 2022, va ser el més assolellat des de 1942. I, mentre aquest mes de març està essent dominat pels núvols, el març de 2012 va ser especialment assolellat. Qüestió de contrastos. Més dies «rúfols» A hores d’ara, tot apunta que encara falten dies per tornar a veure el sol. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), l’actual temps rúfol es mantindrà durant uns dies més, amb algunes precipitacions de poca importància al llarg d’avui, però que podrien incrementar-se de cara al cap de setmana. En alguns casos, a més, les precipitacions poden anar acompanyades de fang. Tot plegat, a més, anirà en paral·lel a un descens de les temperatures, mentre que demà també pot fer acte de presència la boira i dificultar la visibilitat en algunes àrees. Aquest canvi sobtat de temps ha agafat molta gent a contrapeu, ja que el mes de febrer havia estat especialment càlid i sec tant a les comarques gironins com al conjunt de Catalunya gràcies a un anticicló que es va allargar en el temps. De fet, el dia 18 de febrer, una massa d’aire especialment càlida per l’època de l’any va afectar Catalunya, tot provocant unes màximes que es van arribar a situar per sobre dels 20 graus a bona part del país i que va arribar als 25 entre el Gironès i la Selva. A Anglès, fins i tot, va arribar als 27,3 graus.