La passera que supera el riu Onyar a l'est de Girona i que connecta els barris d'aquesta zona de la capital gironina amb el parc Científic i Tecnològic està en mal estat des del temporal Gloria, el gener de l'any 2020. L'Ajuntament va buscar una empresa per tal que fes la reparació d'una estructura que es fa malbé molt sovint, però cap empresa va presentar una oferta per fer els treballs. El preu que estava disposat a pagar l'Ajuntament voltava els 84.000 euros però el concurs públic obert pel consistori gironí va quedar desert. El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Lluís Martí, va explicar, a preguntes de la portaveu socialista, Sílvia Paneque, que ara revisaran l'import destinat al projecte de reparació per adequar-lo a l'increment de preus dels materials a escala global i que la nova licitació pugui interessar a alguna empresa.

Situada darrere del tanatori i de l'escola Sagrada Família, la passera connecta els barris de Mas Ramada, Grup Sant Daniel, Vila-roja i Font de la Pólvora amb la Creueta. Serveix per anar entre les escoles que hi ha als diferents costats del riu seguint també el carril bici que condueix a Montilivi i a diferents equipaments municipals i sanitaris. Repararan el passallís de Mas Ramada, danyat pel «Gloria» El passallís ha estat víctima de multitud d'actuacions d'arranjament perquè en moltes riuades ha acabat afectat. La darrera havia estat l'any 2017 després que una riuada s'emportés la terra dels extrems, deixant l'estructura col·locada uns anys abans, al mig del riu. Aleshores, els accessos van reforçar-se amb pedres de grans dimensions; una escullera que ara ha aguantat el pas del Gloria. La història d'aquest punt de pas és llarga. Inicialment les brigades municipals en van construir una el 1995, amb taulons de fusta. El desaparegut l'any 2018 Pepe Guerrero, excap de les brigades de l'Ajuntament, s'encarregava de vigilar-la. Si es preveia una riuada, es retiraven els taulons. Posteriorment, es treien totes les branques i troncs que s'hi quedaven agafats i es tornava a obrir. Fa una dècada, es va crear una estructura de formigó per sortejar el riu. 44.700 euros a sota l'aigua Als darrers anys la passera s'havia anat trencant i els veïns l'anaven refent com podien. Tot plegat va desembocar en una gran mobilització encapçalada per l'Associació de Veïns de Mas Ramada per aconseguir un passallís digne. Al capdavant, el desaparegut l'any 2017 Eusebio Lavado. Finalment, es va optar per la tipologia de construcció que ha fet aigües ja en diverses ocasions. De fet, els veïns ara reivindiquen un pont en condicions més que una passera.