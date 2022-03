L’Ajuntament de Salt va tancar l’exercici econòmic del 2021 amb un romanent de tresoreria de més de quatre milions d’euros, 4.369.803 concretament, en uns números que permetran a l’equip de govern, format per ERC i Junts amb el republicà Jordi Viñas d’alcalde, augmentar en prop de dos milions d’euros, 1.730.000 concretament, la partida destinada a inversions. D’aquesta manera, el pressupost per a inversions de l’Ajuntament de Salt puja fins als 3.300.000 euros en una modificació que s’aprovarà en el ple municipal de dilluns vinent. «Des d’un punt de vista econòmic la salut de l’Ajuntament és molt bona i això ens permet fer aquest salt en les inversions previstes inicialment, augmentant-les en més d’un 100%», detalla el regidor de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Salt, Toni Vidal que també destaca que «al mateix temps satisfem una premissa que no hem deixat des del primer dia: complir amb l’objectiu de ser molt curosos a l’hora d’administrar els diners dels saltencs i saltenques»,

Anant al detall, aquest 1.730.000 euros es concretaran en quatre grans grups d’inversions: Asfaltatges i millores de la xarxa viària (613.00 euros); Instal·lació de plaques fotovoltaiques i comunitat energètica (525.000 euros); Equipaments culturals (400.000 euros); i Equipaments educatius (65.000). Des del punt de vista de l’alcalde, aquest increment de la capacitat inversora municipal permetrà «destinar més inversions en àrees estratègiques i destinar més inversions per millorar la via pública, els carrers, l’enllumenat, els equipaments culturals com la Mirona o el Teatre o fer una aposta per les renovables amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques en equipaments municipals»·. Des del consistori es destaca que, per exemple, la partida «destinada a millorar els carrers i places de Salt» és una de les que es veurà «notablement augmentada» arribant fins als 1.009.000 euros. La majoria absoluta amb que ERC i Junts governen a Salt fa que dilluns, en el ple municipal, l’aprovació d’aquesta modificació pressupostària no pugui desestimada.