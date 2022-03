En el ple de dilluns passat de l’Ajuntament de Girona hi vam aprovar diversos punts referents a la gestió del personal. Del debat polític, el PSC s’ha aferrat sobretot a la frase on vaig afirmar que quan vaig entrar com a regidora de Règim Intern el 2011, «hi havia un desgavell de cal Déu». Entenc que el que va exaltar la portaveu socialista era la frase en qüestió, ben nostrada per cert, més que no pas el contingut. Perquè de fet, en els últims deu anys, he tirat endavant una constant acció política per posar ordre en el departament de Recursos Humans de l’Ajuntament. I així ho he reiterat en plens, entrevistes i notícies sense que ningú s’estirés dels cabells.

Em reafirmo en les meves paraules, que són fetes des de la total sinceritat i coneixement de causa. Quan vaig entrar a l’àrea, la política de personal es basava en un conveni farcit de contradiccions i angles morts. No existia la Relació de Llocs de Treball, un instrument imprescindible en qualsevol administració amb un volum de treballadors com l’Ajuntament de Girona (uns 1.200 a data d’avui). A la pràctica, això repercutia en una relació entra empresa i treballadors completament opaca, on les decisions es prenien de manera discrecional. Per exemple, no existien les borses per accedir a les places públiques, eludint així tot control de mèrits i coneixements per cobrir les vacants. Per això aquests últims anys el govern de Junts hem engegat processos de funcionarització entre la plantilla, ja que aquesta manera de contractar havia fet que gairebé tots els treballadors i treballadores fossin personal laboral.

Amb això no estic dient que es fes res il·legal, sinó que al meu entendre no es treballava amb el rigor i la igualtat d’oportunitats que considero que requereix una administració pública. De fet, diferents informes tècnics apuntaven en aquesta línia, elaborats tant abans com després de la meva arribada al govern. Per això el 2013 vam aprovar la Relació de Llocs de Treball, on s’hi detallen totes les places necessàries per al funcionament de l’Ajuntament. I aclareixo: les places, independentment del nom de la persona que l’ocupi en cada moment. I després d’anys negociant amb els sindicats aquest i altres aspectes, el 2019 vam aprovar la Valoració de Llocs de Treball, a través de la qual tot el personal sap què cobra en funció de la seva fitxa. Abans no era així, i era habitual que treballadors fent la mateixa feina cobressin quantitats diferents, sense justificació ni cap tipus de transparència. Per exemple, es desconeixia els criteris amb què es donaven els complements de productivitat, a la pràctica completament discrecionals.

Aquesta és la realitat que em vaig trobar, si bé entenc que l’exalcaldessa Anna Pagans vulgui defensar els membres dels seus governs, tal i com va fer en un escrit en aquest diari. Ara bé, el que no puc entendre ni acceptar són les declaracions de la portaveu del PSC Sílvia Paneque, aprofitant per afirmar que Girona està molt pitjor avui que fa 10 anys. Només una dada: el febrer del 2012, poc després del canvi de govern, hi havia a Girona 7.905 aturats, sobre una població de 97.000 persones. Avui, deu anys després i amb 102.00 habitants, Girona té 4.871 aturats, un 38% menys. És evident, doncs, que les coses s’han fet bé. I no només a Règim Intern.