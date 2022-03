La comunitat musulmana de Girona denuncia que ja fa gairebé dos anys que esperen que l’Ajuntament els habiliti un espai per a enterraments islàmics. Critiquen que d’ençà que van fer la sol·licitud, i se’ls van oferir uns terrenys al Cementiri Nou, no s’ha mogut res des de llavors. Diu que el projecte acumula una «lentitud excessiva» i reclama a l’equip de govern que mogui fitxa per desencallar-ho. Volen reunir-se amb urgència amb l’Ajuntament, per saber de primera mà els motius que han portat a retardar el cementiri islàmic, i reclamen a JxCAT i a ERC «un compromís ferm» per considerar aquest projecte «prioritari» i assegurar que s’hagi dut a terme abans no acabi el mandat.

La petició perquè Girona tingués un cementiri islàmic es va fer a mitjans d’abril del 2020 (en plena primera onada per la covid-19). La comunitat musulmana de la ciutat va sol·licitar-ho a l’Ajuntament perquè les restriccions arran de la pandèmia impedien repatriar els difunts (que era la manera de fer habitual). L’Ajuntament va oferir uns terrenys situats al Cementiri Nou, que permetien complir amb els rituals d’enterrament musulmans (sepultar els difunts sota terra i orientats a la Meca). Segons la comunitat, a principis de juny del 2020, l’equip de govern -aleshores, tan sols era JxCAT- es va comprometre a engegar aviat les obres. Però encara no han començat. «Sabem que des del març del 2021 se’n disposa del pressupost, aprovat dins el capítol d’inversions municipals, i que ja s’ha licitat i adjudicat la redacció del projecte d’obra», afegeixen els musulmans. «Entenem que el funcionament de les administracions públiques acostuma a ser lent; però lamentem que hagin passat 23 mesos i encara se’ns privi del nostre dret a ser enterrats d’acord amb el ritual islàmic al nostre municipi de residència», diu la comunitat. Els musulmans de la ciutat recorden que en altres municipis com Llagostera o Palafrugell ja s’han habilitat cementiris islàmics amb «processos molt més ràpids». Cosa que demostra, critiquen, «que més enllà de les complicacions legals i administratives al·legades per l’Ajuntament, el motiu amb el retard de les obres respon a la manca de voluntat de l’equip de govern». Per això, la comunitat reclama que es comprometin a què la ciutat tingui el cementiri islàmic abans d’acabar el mandat. Asseguren que l’obra s’ha de considerar «prioritària» i volen reunir-se urgentment amb l’equip de govern per parlar-ne i conèixer «de primera mà» els motius d’aquest retard. També diuen que no se’ls ha dit res al voltant de «les deficiències estructurals i de terreny» sobre l’emplaçament proposat (perquè el Cementiri Nou té dèficits estructurals i es calcula que arreglar-los costaria mig milió d’euros).