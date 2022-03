La productora Montcau Produccions S que, tot i tenir el contracte caducat des del passat mes de setembre continua oferint el servei, és l’única empresa que s’ha presentat al nou concurs per encarregar-se de la «producció dels informatius i els programes de l’emissora municipal de ràdio de l’Ajuntament de Girona». La posada en marxa aquesta setmana de la Mesa de Contractació ha servit per comprovar que amb les noves condicions econòmiques, un pressupost de 196.834 per dos anys, només Montcau s’ha atrevit a fer el pas. La quantia del contracte és sensiblement inferior a l’anterior cop que el servei de ràdio municipal es va treure a concurs, passa de 315.167 euros a aquest 196.834 per un mateix període, en una rebaixa que s’explica per la necessitat d’adaptar el contracte a una sentència judicial sobre la manera que l’Ajuntament de Girona havia externalitzat el servei. Així, per exemple, ara Montcau ja no s’haurà de fer càrrec de posar el local ni el material de la ràdio ni, tampoc, podrà fer-se càrrec de la direcció del projecte. Per això, l’ajuntament obrirà un concurs públic per escollir el director de la ràdio municipal que, a falta de definir exactament el lloc de treball, la idea és que sigui una plaça de tècnic superior, com es va fer amb les direccions del Teatre Municipal o del Bòlit, amb un sou que voltarà els 50.000 euros anuals.

Una denúncia de l’Associació Catalana de Ràdio va acabar amb una sentència judicial, el març del 2021, on s’alertava que el servei s’havia «externalitzat íntegrament» i explicava que no podia obviar-se que l’adjudicatària «no sols s’encarrega de l’elaboració de la programació sinó que també determina el contingut dels programes, selecciona els intervinents i facilita les instal·lacions i els mitjans personals i tècnics necessaris per prestar el servei». Per això, en el nou contracte és l’ajuntament qui es fa càrrec de decidir, i pagar, el director de l’emissora i de posar a disposició de Montcau un local per ubicar-hi els estudis. Dues mesures que rebaixen considerablement les despeses de funcionament de l’emissora, però que poden no ser suficients per quadrar els números amb l’aportació municipal de 196.834 euros. La solució passarà, segurament, per quadrar els números eliminant retransmissions esportives com les del Girona FC.