Les 34 obres que van quedar desertes l’any passat a les comarques gironines corresponien a diferents tipologies i administracions, tot i que en molts casos havien estat promogudes per ajuntaments. En algunes ocasions, es van tornar a licitar. Entre els treballs que van quedar deserts hi havia les obres de la pista poliesportiva coberta de Porqueres, els treballs de construcció del centre logístic dels serveis municipals d’Agullana o la restitució de camions danyats pel temporal «Gloria» a Sant Feliu de Buixalleu. També hi havia la millora de ventilació i proteccions solars a l’escola Àngels Alemany de Lloret de Mar i les obres per cobrir la pista esportiva de Mas Florit, a Blanes, entre altres.