El conflicte bèl·lic a Ucraïna i les seves conseqüències ha portat també la incertesa als mercats municipals. I és que en alguns ja s'ha començat a notar l'encariment de molts productes. És el cas del Mercat del Lleó de Girona, on els paradistes reconeixen que s'han apujat, tot i que intenten que no repercuteixi al client.

Amb tot, el president del mercat, Manel Rodríguez, explica que esperen una "pujada important" les properes setmanes, derivada de la falta de cereal que arriba d'Ucraïna. Rodríguez, però, remarca que "de moment" no hi ha problemes de subministrament, tot i la vaga de transportistes. "Si mires les parades veus que hi ha de tot. En aquest sentit, no hem tingut problemes", assenyala.