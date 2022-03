L’any passat van quedar desertes, a les comarques gironines, les licitacions de 34 obres públiques, segons dades de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya recopilades per la Unió d’Empresaris de la Construcció. El president de la Unió, Esteve Freixas, explica que, en molts casos, aquestes licitacions van quedar desertes a causa de l’encariment de materials, que segons alerta han crescut de forma «incontrolada» en els últims dos anys. És per això que des de la Unió demanen a les administracions -i molt particularment a la Generalitat- que faci una revisió de preus, ja que l’última data de 2017. «És impossible que les empreses puguin suportar totes aquestes pujades de preu», adverteix Freixas.

Les licitacions que van quedar desertes durant el 2021 a les comarques gironines corresponien a obres petites -totes juntes sumaven uns cinc milions d’euros- i majoritàriament havien estat licitades per ajuntaments, tot i que també n’hi havia algunes de l’Estat i la Generalitat. El llistat no inclou una de les més sonades, el bloc quirúrgic del Trueta, ja que la licitació es va publicar el 2020. En alguns casos, les obres es van haver de licitar per segona vegada i es van acabar executant.

Freixas atribueix el fet que aquestes licitacions hagin quedat desertes, bàsicament, a l’increment que s’està produint en el preu dels materials. «Fa tres anys, segurament totes aquestes obres s’haurien adjudicat», considera. Tot i que el president dels empresaris de la construcció fa una valoració positiva del moment que viu el sector, perquè «tothom treballa i és impossible fer tota la feina del mercat actual», alerta que hi ha qüestions a resoldre per tal de no posar-lo en risc. I el que considera prioritari és, sobretot, que la Generalitat faci una revisió de preus davant la pujada «incontrolable» del cost dels materials. Segons indica, l’última revisió data de 2017, i en els últims dos anys la crescuda ha estat molt important. «Al final, la feina ha de pagar-la qui la vol fer, no qui la fa», subratlla. En aquest sentit, lamenta que altres administracions autonòmiques, i també l’estatal, ho hagin «solucionat a mitges», però que en el cas de Catalunya la Generalitat no hagi mogut fitxa.

Així doncs, a Freixas no l’estranya que quedin obres desertes: «Jo no ho trobo estrany. Falta tenir preus justos i amb una revisió adient, a tots nivells: local, autonòmic i nacional», demana. Tot aix també està relacionat, a més, amb la falta de materials: «Moltes vegades no sabem quan els tindrem per poder tirar endavant una obra», indica. Tot i això, considera que, si se solucionés el problema dels preus, «això tindria una menor influència».

Falta de personal

Dues qüestions més que des de la Unió d’Empresaris de la Construcció creuen imprescindible abordar estan relacionades amb la falta de personal que pateixen (ja que hi ha una manca de relleu generacional) i la reforma laboral. En el primer cas, Freixas adverteix que cada vegada hi ha menys joves que volen dedicar-se al món de la construcció, i considera que l’administració hauria de fer alguna cosa per posar-hi remei. «En un país en què hi ha 17.000 joves que abandonen els estudis abans del 18 anys, sense la possibilitat d’integrar-los al món laboral de la majoria d’oficis, no sé a què pot aspirar», es pregunta Frixas. És per això que, segons defensa, a partir dels setze anys els joves haurien de poder entrar a l’obra ni que fos en règim de formació, per tal que poguessin aprendre l’ofici i garantir la continuïtat del sector.

I una altra qüestió és la reforma laboral. En aquest àmbit, Freixas assenyala que «no s’ha fet res més del que Europa ha exigit», que és tenir «un mercat laboral amb molt de contracte indefinit», però en el seu sector «és molt difícil». Segons explica, es va suprimir el contracte fix d’obra -majoritari en la construcció- i es va crear el contracte fix amb la clàusula d’ «adscrits a l’obra», fet expressament per a l’àmbit de la construcció. És per això que la Unió, al ser entitat partiària en la negociació del conveni col·lectiu, ha habilitat una adreça de correu electrònic (cparitaria@uecgirona.com) per tal que les empreses puguin comunicar allà el final de les obres, i poder donar així compliment al Reial Decret 32/2021.

Amb tot, Freixas no vol transmetre una situació de pessimisme, al contrari. La valoració que fa del moment actual és positiva, ja que s’han de construir habitatges i confia que els fons Next Generation permetran que «surti una borsa de treball molt gran». Per tant, considera que la construcció és un sector que actualment «està viu, molt viu», però creu que ha de saber «jugar bé les seves cartes», ja que l’empresa que no ho faci «estarà en perill de desaparèixer».