El Palau de Congressos de Girona recupera la seva activitat amb un impuls dels esdeveniments presencials, i espera finalitzar el 2022 havent recuperat en bona part l’activitat d’abans de la pandèmia. En els pròxims mesos s’hi duran a terme congressos d’àmbit estatal i internacional, entre altres esdeveniments. L’equipament havia estat quasi sense cap esdeveniment d’aquest tipus durant dos anys.

«Tot i que la prudència obliga a ser cautelosos a l’hora de confirmar l’evolució positiva de l’activitat, els indicadors revelen dades optimistes que portarien a assolir els nivells dels anys de bonança del Palau de Congressos», segons un comunicat emès per l’Ajuntament.

Ho exposa tenint en compte que «el sector s’ha reactivat i ha apostat clarament pels esdeveniments presencials, deixant en segon lloc els actes virtuals, tot i que en alguns casos es manté la forma híbrida que permet seguir l’esdeveniment amb la doble fórmula».

Segons les dades de l’informe The Future of Global Association Meetings, elaborat per l’International Congress and Conventions Association (ICCA), el 81% de les associacions internacionals confirmen que la presencialitat és l’element clau per l’èxit d’un congrés o esdeveniment, essencialment per dos grans valors: les relacions entre les persones participants i l’augment de la xarxa de contactes professionals per generar sinergies i negocis.

L’agenda del Palau de Congressos per aquest any s’ha omplert i «rememora l’activitat del 2019» pel que fa als congressos d’àmbit estatal i mostra un clar augment que triplica els congressos d’àmbit internacional.

Segons apunta la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana Yanes, «en els pròxims mesos de 2022 està previst acollir importants congressos d’àmbit estatal, com el 28è Congrés d’Atenció Primària (CAMFIC), que reuneix metges i metgesses de família; el 22è Congrés de la Societat Espanyola de Medicina Preventiva, Salut Pública i Higiene (SEMPSPH); el 26è Congrés de la Societat Espanyola de Medicina de l’Adolescència (SEMA), i el 33è Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT)».

Així mateix, des de l’Ajuntament es destaca la recuperació de congressos internacionals tan rellevants com el primer Congrés Michele Taruffo Girona Evidence Week, organitzat per la Càtedra Jurídica; el Water Reuse Europe Conference, organitzat per Eurecat, i la PheroFruits Conference 2022, organitzat per Irta.

Continua la recerca

Segons Plana, paral·lelament s’han continuat les tasques de comercialització presentant candidatures per captar nous congressos. «La promoció de la ciutat de Girona com a ciutat de congressos és fonamental per la recuperació del sector», va afirmar la regidora.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’ha apuntat que durant la pandèmia s’ha treballat en l’àmbit local en la Taula Mice Girona per enfortir les aliances dins el sector, amb l’objectiu de crear i definir noves estratègies per promocionar Girona com a ciutat de congressos.