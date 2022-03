L’Ajuntament de Girona ha destinat 144.776 euros en catorze casos en què s’ha hagut de recórrer a advocats externs, els darrers anys, en les ocasions en què considerava que era la millor fórmula per defensar-se d’algun procés judicial o avaluar possibles repercussions. Normalment s’ha procedit d’aquesta manera per la complexitat de la causa i perquè no tenia cap expert a la plantilla. Vuit de les vegades, la quantitat ha superat els 10.000 euros i en sis més la xifra ha estat d’entre 1.500 i 10.000 euros.

El cas que ha suposat més despesa de les arques gironines va iniciar-se el 2015, després de dues demandes de l’empresa Aparcaments de Girona 2003 SL que reclamava un reajustament econòmic per les pèrdues que arrossegava, entre altres qüestions. Es va encarregar la defensa al gabinet J&A Garrigues SLP per 19.360 euros, en un cas i per 12.100 euros en l’altre.

Aparcament soterrats

A les dues quantitats s’hi sumen més 7.260 euros per l’encàrrec d’un dictamen per saber les conseqüències de trencar el contracte amb l’empresa. Els casos els ha guanyat recentment l’Ajuntament i, de fet, tal com va avançar Diari de Girona, els dos aparcaments soterrats (a la plaça Miquel de Palol i al carrer Emili Grahit) que gestionava aquesta empresa han passat a mans municipals després que l’empresa fes fallida. Aquest despatx d’advocats és el que més cops ha requerit els servis de l’Ajuntament gironí. A banda dels tres casos citats, n’hi ha dos més. A banda dels dos contenciosos pels aparcaments, ha elaborat un dictamen per una cessió d’una finca al sector Alzina de la Pabordia (19.965 euros) i ha avaluat els efectes de la catalogació parcial del Garatge Forné de la carretera Barcelona, que antigament havia estat la seu de la marca Seat i on els seus amos demanen compensacions perquè la protecció els impedeix fer-hi res a l’edifici (14.520 euros).

En total, el despatx amb seu a Madrid ha rebut 73.205 euros de les arques municipals gironines. El gabinet és un dels més potents de l’estat, factura al voltant de 400 milions d’euros a l’any i té més de 2.000 treballadors.

Pels que fa a altres contractacions externes, tres cops s’ha recorregut al despatx figuerenc Samblas Torrent Advocats SCP, per una suma de 7.078. Ha estat per tres dictàmens vinculats a la situació laboral de diferents treballadors. Un dels casos requeria un informe del personal de l’escola municipal de Música (3.267 euros), un altre de la plantilla de Trargisa, que gestiona la depuradora i la i la incineradora (2.299 euros) i un tercer era sobre la regularització de les condicions laborals i salarials dels treballadors de TMG, que gestiona diferents línies d’autobús i la Girocleta i que havia passat a ser cent per cent municipal (1.1512 euros).

Interventor i treballadors

Dues vegades s’ha contractat el gabinet gironí Pareja i Associats Advocats SL. En un cas es van destinar 11.253 euros a defensar-se d’una demanda de l’exinterventor Carlos Merino que no es jubila jubilar i pretenia seguir treballant fins als 70 anys. El jutge va dona la raó a l’Ajuntament. L’altre cas va ser per un dictamen sobre el model i règim jurídic dels projectes Girona Ciutat de Teatre i Consorci d’Arts Escèniques.

El prestigiós despatx d’advocats barceloní Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S. L. P. ha elaborat una vegada per encàrrec de l’Ajuntament gironí. Va rebre 12.705 euros per defensar-se d’un contenciós administratiu presentat per 22 treballadors que consideraven que se’ls infravalorava en la valoració dels llocs de treball. El jutjat va acabar donant la raó al consistori. També per temes laborals, es va encarregar la defensa a Xavier Hors en un recurs presentat per la CUP per una modificació de la plantilla pel nomenament de personal eventual i que va constar 6.655 euros. El gabinet Roca Junyent va percebre 14.520 euros per elaborar un dictamen vinculat a una sentència condemnatòria de la Casa Bambini. Narcís Pérez va rebre 7.260 euros per l’assessorament jurídics en la modificació puntual a la zona de la carretera Barcelona, l’Avellaneda i la Clínica Girona.