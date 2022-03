S’ha reunit amb representants d’UGT a l’hospital Santa Caterina. Què li han traslladat?

Després d’aquests dos anys de pandèmia, durant els quals hem pogut donar resposta a una situació molt complexa gràcies a l’esforç dels treballadors sanitaris, ha arribat el moment de posar sobre la taula la situació de mancances que pateixen.

Quines són?

Hi ha moltes diferències entre els treballadors del Santa Caterina i els de l’Institut Català de Salut des del punt de vista de les condicions laborals: salaris, horaris, permisos... A més, el conveni del SISCAT està caducat des de fa un any, el que suposa una deixadesa de funcions per part de la conselleria. El que reclamem és una implicació, d’una vegada per totes, del conseller Argimon perquè es posi al capdavant de la negociació del conveni del SISCAT. El que no pot ser és que tinguem treballadors de primera i de segona, com passa ara. I el segon tema, que a nosaltres també ens preocupa i els treballadors també ens ho han traslladat, és la situació d’infradiagnòstic.

A causa de la Covid?

La Covid ha provocat que, en relació a les proves que tenen a veure amb malalties cardiovasculars o oncològiques, hi hagi un infradiagnòstic molt alt. Això demana una resposta urgent. A l’acord de pressupostos pel 2022 hi havia una partida específica de cent milions d’euros per a la recuperació de les proves diagnòstiques als centres hospitalaris, i nosaltres reclamem que aquest pla comenci a caminar i es posi en marxa. Perquè després de la Covid, podem tenir una nova «onada», que serà la de les malalties greus o cròniques.

La Covid ha tensionat molt el sistema sanitari; quina és la manera de destensionar-lo?

Nosaltres tenim la sensació que la sanitat pública catalana està en una situació d’aturada cardíaca: ha arribat a una situació límit, especialment l’atenció primària, que és el cor del sistema. De fet, el propi conseller ha reconegut que la sanitat pública catalana perd qualitat, i s’està produint un traspàs d’usuaris de la sanitat pública a la privada. Cal un canvi de prioritats en el departament i que, d’una vegada per totes, la prioritat sigui l’atenció primària. Cal que en menys de 48 hores puguis tenir hora amb el metge de capçalera i en menys de tres setmanes amb l’especialista.

Això està vinculat a les llistes d’espera, que no deixen d’anar a l’alça.

El fet que, en determinats moments de la pandèmia, la primària no hagi donat a l’abast, ha fet que al final el sistema s’acabi col·lapsant, perquè no tens capacitat de rastreig, i en les diferents onade s’ha hagut de suspendre activitat quirúrgica programada no urgent. Això provoca un retard, i una de les coses que ha de fer el departament és veure com afronta la reducció de les llistes d’espera.

Una altra qüestió que preocupa a les comarques gironines és la construcció del nou Trueta, que ara es pot veure encallat per la tramitació urbanística.

El problema és que el nou Trueta no deixa de ser una imatge de Photoshop. Nosaltres crèiem que era molt millor que es es fes a Domeny, igual que ho defensaven els sindicats i la comunitat. Però en tot cas, el departament ha decidit que al final sigui al costat del Santa Caterina, a Salt. Però el problema és que ni el departament ni els ajuntaments estan fent la feina. Els terrenys encara no estan llestos, i la sensació que això va per llarg. El propi departament parla de deu anys, però poden ser quinze. Hi ha d’haver un compromís ferm, que això sigui una prioritat.

Un altre tema que han denunciat són les condicions deficitàries que tenen alguns hospitals comarcals.

Hi ha d’haver una atenció hospitalària de proximitat, i els professionals són un element clau: a causa de les diferents condicions laborals, hi ha molt personal d’infermeria que marxa a l’ICS o fins i tot a la primària, i això té un impacte en els pacients. Al final, tenim un sistema de salut públic català basat en les externalitzacions, amb condicions laborals de primera i de segona. Això s’ha de revertir amb una gestió més eficaç. Moltes vegades, tenim gerents de consorcis cobrant sous que estan per sobre el del president de la Generalitat, però després tenim unes condicions laborals dels treballadors d’aquests propis consorcis que estan per sota dels treballadors de l’ICS.